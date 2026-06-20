Mundial 2026: Haití y Turquía se convirtieron en las primeras selecciones eliminadas

El Mundial 2026 ya tiene a sus primeras selecciones eliminadas. Se trata de Haití y Turquía, que quedaron sin chances de clasificación a los octavos de final cuando aún resta una fecha para completar la fase de grupos.

La primera eliminación se concretó tras la victoria de Brasil por 3 a 0 sobre Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Con ese resultado, el conjunto caribeño quedó matemáticamente sin posibilidades de avanzar en el torneo.

Haití, que había regresado a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia, sufrió su segunda derrota consecutiva en la competencia. En su debut también había caído frente a Escocia y, aunque logre una victoria en la última jornada, ya no podrá alcanzar las posiciones que otorgan la clasificación.

Los escoceses cuentan con ventaja en el criterio de desempate por el resultado obtenido en el enfrentamiento directo, por lo que el seleccionado haitiano quedó definitivamente fuera de carrera.

Turquía también se despidió del torneo

La segunda selección en quedar eliminada fue Turquía, que perdió ante Paraguay y selló una rápida despedida del certamen.

El conjunto europeo tuvo una oportunidad favorable durante gran parte del encuentro al jugar con un futbolista más, pero no logró revertir el resultado y terminó consumando su eliminación.

De esta manera, Turquía cerró su participación en el Mundial 2026 antes de la última fecha de la fase de grupos, en lo que representó una actuación por debajo de las expectativas en apenas su tercera presencia en una Copa del Mundo.

Con la definición de las zonas cada vez más cerca, el torneo comienza a perfilar a los primeros clasificados y también a los equipos que deberán hacer las valijas antes de tiempo.