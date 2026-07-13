Mundial 2026: confirmaron el árbitro para el partido Argentina contra Inglaterra

La FIFA designó al árbitro estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath para impartir justicia en la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina, un encuentro que se disputará este miércoles desde las 16 en Atlanta y que marcará el primer partido del juez dirigiendo a la Albiceleste.

La elección representa una nueva prueba de confianza para un árbitro que llega a esta instancia después de haber dirigido tres encuentros en la presente Copa del Mundo, consolidándose como una de las principales referencias arbitrales del certamen. La semifinal será, además, su cuarta designación en el torneo y la de mayor relevancia hasta el momento, en un escenario donde estará en juego un lugar en la gran final.

Una carrera construida entre dos continentes

Nacido en Casablanca el 3 de marzo de 1982, Ismail Elfath emigró a Estados Unidos cuando tenía 18 años, país en el que desarrolló la carrera arbitral que lo llevó a ocupar un lugar entre los jueces más importantes del fútbol internacional.

Con 44 años, acumula una década como árbitro FIFA y el Mundial 2026 representa su segunda Copa del Mundo, luego de haber participado anteriormente en Qatar 2022, experiencia que amplió su recorrido en competencias de máxima exigencia.

Su historial internacional supera los 268 partidos, una cifra que refleja una trayectoria sostenida en distintos torneos organizados por la FIFA y las confederaciones continentales.

Experiencia en los principales torneos internacionales

A lo largo de su carrera, Elfath fue designado para dirigir encuentros en competencias de primer nivel, entre ellas:

CONCACAF Gold Cup.

CONCACAF Nations League.

Mundial Sub-20.

FIFA Club World Cup.

Copa América.

J1 League de Japón.

Saudi Pro League.

Ese recorrido internacional constituye el respaldo de una carrera desarrollada en distintos contextos futbolísticos, acumulando experiencia tanto en selecciones nacionales como en competiciones de clubes.

Un perfil arbitral respaldado por las estadísticas

Los números de Ismail Elfath muestran un perfil caracterizado por un criterio firme en la conducción de los encuentros.

En 268 partidos internacionales, el árbitro registró:

1.032 tarjetas amarillas.

Promedio de 3,85 amonestaciones por partido.

36 expulsiones por tarjeta roja directa.

33 expulsiones por doble amonestación.

69 jugadores expulsados en total.

Las estadísticas reflejan un promedio aproximado de una expulsión cada cuatro partidos, mientras que la cantidad de tarjetas amarillas lo ubica dentro de un rango considerado de arbitraje exigente, sin llegar a representar un estilo de rigor extremo.

El equipo arbitral que estará en la semifinal

Para el compromiso entre Inglaterra y Argentina, Elfath estará acompañado por un equipo arbitral integrado por representantes de Estados Unidos e Italia.

La designación quedó conformada de la siguiente manera:

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Ismail Elfath (Estados Unidos). Asistentes: Corey Parker y Kyle Atkins (Estados Unidos).

Corey Parker y Kyle Atkins (Estados Unidos). Cuarto oficial: Maurizio Mariani (Italia).

Maurizio Mariani (Italia). Árbitro asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia).

Sus actuaciones en el Mundial 2026

El recorrido de Elfath en la presente Copa del Mundo comenzó el 14 de junio, cuando dirigió el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el Dallas Stadium.

Aquel encuentro tuvo además un valor histórico adicional al convertirse en el primero del torneo con una terna arbitral integrada por los países anfitriones, con la participación de las mexicanas Katia García como cuarta oficial y Sandra Ramírez como árbitra asistente. Durante ese partido, Elfath mostró 3 tarjetas amarillas y no expulsó a ningún futbolista.

Su segunda presentación llegó el 26 de junio, en el Estadio de Guadalajara (México), durante el encuentro correspondiente a la fase de grupos entre Uruguay y España, que finalizó con victoria española por 0-1.

El momento de mayor tensión se produjo en el tiempo de descuento, cuando, tras revisar una entrada peligrosa, expulsó al uruguayo Agustín Canobbio. En ese compromiso mostró 4 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja directa, en una actuación que posteriormente recibió fuertes críticas en el entorno sudamericano.

La tercera designación fue considerada la más exigente de su participación en el torneo hasta el momento. El 5 de julio, en los octavos de final, dirigió el duelo entre Brasil y Noruega, que terminó 1-2 y significó la eliminación de la Canarinha.

Durante ese partido sancionó dos penales a favor de Brasil. El primero llegó en el minuto 10, luego de ser convocado al monitor por la encargada del VAR, Tatiana Guzmán, quien le indicó revisar una omisión ocurrida en el campo de juego. Tras observar la acción, Elfath corrigió su decisión inicial y concedió la pena máxima.

El segundo penal fue sancionado sobre el cierre del encuentro a raíz de una falta imprudente, aunque ninguno de los dos alcanzó para modificar el resultado definitivo ni evitar la eliminación brasileña.

Una semifinal como máxima prueba del torneo

Con tres partidos dirigidos en el Mundial 2026, una trayectoria internacional que supera los 268 encuentros y una década como árbitro FIFA, Ismail Elfath afrontará ahora el desafío más importante de su participación en la competencia. La semifinal entre Inglaterra y Argentina representará su cuarta designación en el certamen y el compromiso de mayor trascendencia de su recorrido mundialista hasta el momento, además de convertirse en su primer encuentro arbitrando a la Selección Argentina.