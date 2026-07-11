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Mundial 2026: a qué hora juega la Selección argentina contra Suiza por los cuartos de final

La Albiceleste buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo frente al conjunto suizo en Kansas City.

11 Julio de 2026 07.40

La Selección argentina jugará este sábado 11 de julio una nueva instancia decisiva en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el objetivo de avanzar a la semifinal y seguir en carrera por la defensa del título logrado en Qatar 2022.

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final, se jugará a las 22 (hora de Argentina). El ganador del cruce se asegurará un lugar entre los cuatro mejores del torneo y deberá enfrentar en la próxima ronda al vencedor del duelo entre Inglaterra y Noruega.

En caso de avanzar, el equipo de Scaloni jugaría la semifinal el miércoles 15 de julio.

El horario del partido en cada país

  • Argentina: 22 horas
  • Uruguay: 22 horas
  • Brasil: 22 horas
  • Paraguay: 22 horas
  • Chile: 21 horas
  • Bolivia: 21 horas
  • Venezuela: 21 horas
  • Colombia: 20 horas
  • Ecuador: 20 horas
  • Perú: 20 horas
  • México: 19 horas

El historial mundialista de Argentina y Suiza

Será el tercer partido desde la creación de la Copa del Mundo. La Albiceleste ganó los dos anteriores: 2-0 en la fase de grupos de Inglaterra '66, con goles de Luis Artime y Ermindo Onega, y 1-0 en tiempo suplementario por los octavos de final de Brasil 2014, con tanto de Ángel Di María.

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Argentina cuartos de final Mundial 2026 Suiza

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