La intimidad del 9 de Julio de la Selección: quién hizo el postre patriótico

La Selección argentina vivió una jornada especial durante su concentración en Kansas City, donde combinó el descanso previo a uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 con una celebración cargada de simbolismo por el Día de la Independencia. En la previa del compromiso frente a Suiza, correspondiente a los cuartos de final del certamen, el plantel compartió una cena en el hotel de concentración que culminó con un postre preparado especialmente para conmemorar el 9 de Julio.

La celebración tuvo lugar durante la noche del jueves, cuando los futbolistas volvieron a reunirse en el Origin Hotel luego de disponer de una tarde libre. Algunos integrantes del plantel aprovecharon ese tiempo para descansar, mientras que otros eligieron pasear o encontrarse con sus familiares antes de regresar a la concentración.

Una vez reunidos nuevamente, el grupo dedicó unos minutos a recordar una de las fechas patrias más importantes para la Argentina mediante un gesto sencillo, pero cargado de identidad nacional.

Una torta argentina para celebrar el Día de la Independencia

El centro de la celebración fue un postre elaborado especialmente para la ocasión. La gestión para que la torta llegara hasta el hotel estuvo a cargo del fisioterapeuta Marcelo "Daddy" D'Andrea, quien organizó el ingreso del postre a la concentración del seleccionado nacional.

La torta fue recibida por Marito, utilero del plantel, quien agradeció el gesto realizado para acompañar el festejo del equipo durante su estadía en Estados Unidos. El postre fue elaborado por Silvia Miguel, responsable del emprendimiento "Pan Caliente", quien ya había tenido una participación especial junto a la Selección semanas atrás.

La misma pastelera fue quien preparó la torta de cumpleaños de Lionel Messi el pasado 24 de junio, y volvió a ser convocada para confeccionar una elaboración destinada a una fecha significativa para el plantel argentino.

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Un postre inspirado en una tradición de Dolores

Silvia Miguel explicó las características de la torta elegida para la celebración y detalló el proceso de elaboración.

Según contó, se trata de una preparación originaria de la ciudad de Dolores, con una receta que se distingue por la superposición de numerosas capas muy delgadas.

"Se trata de una torta nacida en la ciudad de Dolores y que tiene muchas capas de bizcochuelo bien finitas. Cada capa está cubierta con dulce de leche y arriba lleva merengue. Yo además le hice con un fondant unas cintas de Argentina", explicó la responsable del emprendimiento.

El diseño buscó reflejar el espíritu de la fecha patria mediante detalles decorativos con los colores nacionales, acompañando así el clima de celebración que vivió el plantel durante la concentración.

El ingreso al hotel y la recepción del plantel

Además de describir el postre, Silvia Miguel destacó la manera en que fue recibida durante la entrega. La pastelera manifestó su satisfacción por haber podido acercar la torta al lugar donde se encontraba concentrado el seleccionado argentino.

"Fue muy lindo, pudimos entrar al hotel", expresó al recordar el momento de la entrega. El gesto permitió que los futbolistas compartieran un momento distinto dentro de la preparación para un compromiso decisivo del Mundial, en una jornada en la que el calendario argentino coincidió con uno de los partidos más trascendentes del certamen.

Una pausa antes del gran desafío frente a Suiza

La celebración se desarrolló en un contexto de máxima concentración deportiva. Luego de disfrutar de la tarde libre y compartir la cena, los jugadores retomaron la preparación con la mirada puesta en el encuentro frente a Suiza, que definirá uno de los lugares en las semifinales del Mundial 2026.

El objetivo inmediato del plantel es superar al conjunto europeo para continuar avanzando en la competencia internacional. El festejo del 9 de Julio representó un breve espacio de encuentro dentro de una agenda enfocada en el desafío deportivo que afrontará el equipo argentino.

El próximo compromiso de la Selección

Tras la celebración por el Día de la Independencia, la atención del plantel quedó centrada exclusivamente en el partido correspondiente a los cuartos de final.

El encuentro entre Argentina y Suiza se disputará el sábado a las 22, hora de la Argentina. La sede del compromiso será el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

El ganador de este enfrentamiento avanzará a las semifinales del Mundial 2026