España golpeó sobre el final a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales

La selección de España volvió a demostrar su capacidad para resolver partidos en los momentos decisivos y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 al imponerse por 2-1 sobre Bélgica en un intenso encuentro correspondiente a los cuartos de final. El conjunto conducido por Luis de la Fuente encontró el gol del triunfo cuando el empate parecía conducir el partido al tiempo suplementario y ahora tendrá como próximo rival a Francia, en un cruce que definirá uno de los finalistas del torneo.

El encuentro ofreció emociones durante los noventa minutos. España asumió la iniciativa desde el comienzo, manejó la posesión del balón y generó las primeras situaciones de peligro frente al arco defendido por Thibaut Courtois. Sin embargo, debió esperar hasta la mitad del primer tiempo para reflejar ese dominio en el marcador.

El premio para el equipo español llegó a los 29 minutos, cuando una acción colectiva terminó con un remate de Dani Olmo que fue contenido parcialmente por Courtois. El rebote quedó dentro del área y Fabián Ruiz apareció para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 1-0.

La ventaja reflejaba el protagonismo que España había ejercido desde el inicio del partido, aunque Bélgica todavía tenía margen para reaccionar.

Bélgica respondió antes del descanso

Lejos de resignarse, el conjunto dirigido por Rudi García logró equilibrar el desarrollo del encuentro en el tramo final del primer tiempo. A los 40 minutos, Timothy Castagne envió un centro desde el sector derecho y Charles De Ketelaere conectó de cabeza para vencer al arquero Unai Simón, decretando el 1-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

El empate modificó el panorama del encuentro y dejó abierta la definición para la segunda mitad, en un duelo que mantenía la expectativa por conocer al rival de Francia en las semifinales.

España volvió a asumir el control en el complemento

Durante la segunda parte, el equipo español recuperó el dominio del juego e intentó imponer nuevamente sus condiciones. Con una mayor posesión del balón y constantes aproximaciones al área rival, el conjunto de Luis de la Fuente buscó desnivelar el marcador.

Bélgica, por su parte, apostó a responder mediante ataques rápidos, aprovechando la velocidad de Jérémy Doku y las variantes introducidas por su entrenador. Entre los cambios realizados por Rudi García se destacó el ingreso de Romelu Lukaku, con la intención de fortalecer el poder ofensivo del seleccionado belga en el tramo decisivo del partido.

El encuentro mantuvo un desarrollo equilibrado, con oportunidades para ambos equipos y una clasificación que permanecía completamente abierta.

La lesión de Courtois marcó un momento clave

Uno de los episodios determinantes del compromiso se produjo a los 66 minutos, cuando el arquero Thibaut Courtois sufrió una lesión que le impidió continuar en el campo de juego.

Como consecuencia de esa situación, el experimentado guardameta debió abandonar el partido y fue reemplazado por Senne Lammens. La modificación obligó a Bélgica a reorganizar su defensa para afrontar el tramo final del encuentro, mientras España continuaba buscando el tanto que le permitiera evitar el alargue.

Mikel Merino volvió a aparecer en el momento decisivo

Cuando el empate parecía encaminar el partido hacia el tiempo suplementario, España encontró la jugada que definió la clasificación. A los 87 minutos, Pau Cubarsí probó con un remate desde fuera del área que exigió la intervención de Senne Lammens.

El arquero belga dio rebote y Mikel Merino apareció en el lugar indicado para empujar la pelota y establecer el 2-1 definitivo, desatando el festejo del conjunto español. El tanto volvió a convertir a Merino en protagonista de un cierre de partido, ya que anteriormente había sido el autor del gol que le dio a España la clasificación frente a Portugal en la instancia anterior.

Con ese tanto agónico, la selección española aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

Francia será el próximo rival en semifinales

Con la victoria consumada, España avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo, donde deberá afrontar un nuevo desafío frente a Francia.

El encuentro entre ambos seleccionados quedó programado para el martes 14 de julio, desde las 16:00 horas, en el Estadio de Dallas. Ese partido definirá cuál de los dos equipos obtendrá el pasaje a la gran final del Mundial 2026.