Mundial Sub 20: acusaron a un jugador de Irak de abusar de una empleada de un hotel Un escándalo envolvió en las últimas horas a un futbolista del seleccionado árabe que derivó en una reunión de urgencia con intervención de la FIFA. Se exigió que el episodio no trascendiera. El victimario no fue detenido. Fue en La Plata.