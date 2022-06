Murió el boxeador que tiró golpes al aire y su rival ahora vive un calvario

El sudafricano Siphesihle Mntungwa vive días realmente tristes. A la culpa que siente por haber sido el rival de Simiso Buthelezi, el boxeador que murió producto de una hemorragia cerebral sufrida durante la pelea que ambos protagonizaron, se han sumado los insultos y las amenazas que ha recibido a través de las redes sociales.

“He recibido fuertes críticas e insultos en redes sociales cuando Simiso fue hospitalizado; ahora que falleció tomó otro nivel”, contó el joven a la televisión de su país.

Hace unos diez días, Mntungwa y Buthelezi se enfrentaron en un combate por el título ligero de Sudáfrica. Buthelezi parecía tener la pelea ganada tras dejar a su rival contra las cuerdas, pero de repente se desorientó y comenzó a tirar golpes al aire, en una dirección opuesta. Producto de esa confusión quedó internado y los médicos le diagnosticaron una hemorragia cerebral. Tres días más tarde, murió.

“Simplemente no puedo soportarlo más. Me queda una cosa: me voy a suicidar”, dijo Mntungwa ante las cámaras, evidentemente afectado por lo ocurrido. Y agregó: “Hasta mis vecinos han publicado mensajes muy feos sobre mí en las redes sociales. Ya no estoy a salvo. Yo no maté a Simiso; es posible que hayamos estado involucrados en una pelea de boxeo, pero no fue una cuestión de vida o muerte”.

El rival de Buthelezi también dio detalles de su dura historia de vida. Contó que es el único sostén de un hogar en el que vive con su hermano menor, su tía y sus primos. Su madre murió cuando tenía cuatro años y su padre no vive con él. La pelea por el título era una oportunidad para cambiar su vida y la de los suyos.

“Ganar ese título me iba a ayudar financieramente. Pero la gente me ha tildado de asesino. Podría haber sido yo”, lamentó.

Mntungwa se solidarizó con el dolor de la familia de quien fuera su rival arriba del cuadrilátero (que acababa de graduarse con un título en botánica y zoología). “Es triste y muy doloroso, pero no entré en ese combate con la intención de matarlo”, recalcó.

La muerte de Simiso Buthelezi

Se disputaba el décimo round en un combate válido por el título africano de peso ligero avalado por la Federación Mundial de Boxeo y Buthelezi se encaminaba a una victoria. Sin embargo, todo cambió de un instante para otro: tras dejar a su rival caído contra las cuerdas, quiso volver a ir al ataque, pero enfiló hacia un lugar equivocado mientras que arrojaba golpes sin sentido.

Esto llamó la atención del árbitro, que inmediatamente dio por finalizada la pelea y pidió a los médicos que se acercaran para atender al atleta. Las imágenes del momento se viralizaron en las redes sociales y conmovieron a todo el mundo.

Simiso Buthelezi, que sufrió la primera derrota en su corta carrera, fue trasladado a un hospital en Durban, Sudáfrica. Posteriormente, murió a causa de una hemorragia cerebral.