Nadine Vilca se quedó con los 21K de la carrera aniversario de El Liberal

La atleta catamarqueña Nadine Vilca se quedó este domingo 1 de noviembre con los 21 kilómetros de la 67.ª edición de la carrera aniversario del diario El Liberal, disputada en Santiago del Estero.

La corredora de Santa María, que compitió con el dorsal 10, completó la media maratón en 1h22m42s y encabezó el podio. El segundo lugar fue para Gisela Cristina Díaz, de Santiago del Estero, con 1h25m11s, mientras que Lorena Ivone Lizárraga, de Jujuy, terminó tercera con 1h26m05s.

La clasificación de las cinco primeras se completó con Belén Bustos, cuarta con 1h28m21s, y Silvina Soledad Delgado, quinta con 1h29m20s, ambas representantes de Santiago del Estero.

Una victoria especial para la atleta santamariana

El diario El Liberal destacó el protagonismo de Vilca en la prueba y la identificó como "la reina de los 21K", en referencia a su trayectoria en las carreras de fondo.

Tras la victoria, la atleta expresó la importancia que tiene esta competencia en su carrera deportiva: "Esta es la carrera que ha formado mi carrera deportiva".

También remarcó la emoción de volver a participar en la tradicional prueba. "Es una carrera muy importante y bueno, venir acá a EL LIBERAL es pura adrenalina, así que bueno, contenta por haber ganado con los 21 kilómetros en distancia mayor. A los 17 años me quedé con los 10, así que estoy contenta", señaló.

Vilca volvió a referirse al significado del triunfo y sostuvo: "Muchísimo. Muchísimo porque esta es la carrera que ha formado mi carrera deportiva, así que ganarme con el mayor logro es muy bueno".

Sobre la estrategia que utilizó durante la competencia, explicó que el calor y la humedad fueron factores importantes en el tramo final. "Como no conocía la distancia, el calor jugaba y la humedad un papel importante a lo último, así que era llegar fuerte arriba para bueno, mantener lo que hice primero, que era matar al principio", detalló.

Con esta victoria, Vilca sumó un nuevo logro en su trayectoria y llevó a Catamarca al primer lugar de una de las pruebas atléticas tradicionales de Santiago del Estero.