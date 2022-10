Néstor Ortigoza confirmó que se retira del fútbol

Néstor Ortigoza anunció su retiro del fútbol. El jugador de 38 años que se convirtió en un ídolo de San Lorenzo jugará este sábado su último partido cuando el Ciclón reciba a Aldosivi desde las 16.30.

“Es una etapa que se cumple. Cuando volví (a San Lorenzo) en su momento yo sabía que podía ayudar desde adentro del vestuario, vine en un momento complicadísimo y ahora estamos bien. Así que es hora de dar un paso al costado y decir gracias”, declaró emocionado en diálogo con ESPN este miércoles. “Desde ayer que no paro de llorar, es algo que me supera, pero estoy bien. Desde chiquito soñé esto, me levantaba a las 5 de la mañana para entrenar y ahora de repente no lo hago más”.

El jugador de 38 años comentó que la decisión la tomó el lunes, después del triunfo ante Sarmiento de Junín. En ese momento se comunicó con su madre y le avisó que era una decisión tomada. Luego, lo charló con Rubén Darío Insúa, su entrenador, y esta semana se lo confirmó a sus compañeros.

Con respecto a su futuro adelantó que seguirá ligado al fútbol y si es posible con San Lorenzo, aunque descartó que vaya a formar parte de una lista en las elecciones que se celebrarán este año en la institución: “Tengo el curso de técnico hecho, pero aún no tengo decidido qué voy a hacer. En lo que sea relacionado con el fútbol me gusta, sobre todo coordinar. Pero hoy mi cabeza está en disfrutar del momento, no estoy pensando en lo que puede pasar la semana que viene”.

Ante Aldosivi, será una jornada especial para el mundo azulgrana porque, según confirmó el club, también será el último partido de Néstor Torrico, otro de los héroes de la Copa Libertadores 2014. Aunque, el arquero seguirá su carrera en otro equipo.

Una de las grandes cualidades de ortigoza a lo largo de su carrera sin dudas ha sido su eficacia en los penales: de 60 que ejecutó en su carrera, 56 terminaron en gol: dos fueron atajados, otro dio en el travesaño y el restante afuera. Además, de los 11 que pateó en definiciones, no falló ninguna. Una garantía que comenzó mucho antes que su carrera.

“Jugábamos desafíos por plata en Fuerte Apache, a la villa Carlos Gardel, a Catán; en un mano a mano jugábamos por 30 mil pesos. En cuatro o cinco partidos, con tres partidos, ya estabas para todo el mes. Campeonato de penales jugabas los viernes desde las 9 a las seis de la mañana. Caruso me cagó a pedos una vez. Habíamos jugado contra Boca, era domingo, marqué a Riquelme, fui figura y el lunes, que era feriado, metí campeonato”, contó en el ciclo Líbero en 2019.

“Campeonatos de penales jugaba en pareja o solo. Íbamos con mi tío. Se ponían picantes, un día nos fuimos en el baúl de un auto. Nos mandaron a buscar y nos dijeron: 'Vengan a patear penales, nomás'. Patea mi tío y erra. Voy yo y erro. Nos querían matar. Nos fuimos en el baúl de un auto, un Ford anaranjado, no me olvido más. Había mucha plata, fue en Catán. Lo de los penales era terrible, no nos conocían y nos apostaban. Y los pelábamos. Por ahí un viernes agarrábamos 2.000, 3.000 pesos y nos íbamos a bailar”, relató.

La carrera profesional de Néstor Ortigoza comenzó en Argentinos Juniors, en 2004, pero se asentó en el primer equipo en 2007 con Ricardo Caruso Lombardi como entrenador. Desde aquel torneo, el Gordo se convirtió en una pieza clave del Bicho que haría historia en 2010 al conseguir el Torneo Clausura, conformando una dupla fantástica con Pichi Mercier en el centro del campo. Ese equipo de Claudio Bichi Borghi tenía también grandes baluartes como José Luis Calderón, Facundo Coria, Matías Caruzzo, Ismael Sosa, Nicolás Pavlovich y Santiago Gentiletti, entre otros.

“En Argentinos llegué a pesar 87, 88 kilos. Y, si me apurás, 89″, confesó en una entrevista en TyC Sports varios años después de su partida del Bicho.

Al año siguiente, se incorporó a San Lorenzo, club en el que se transformó en un ídolo. Primero, tuvo que sortear los momentos más difíciles de una institución con graves problemas económicos y deportivos que se encontraba luchando por el descenso. Justamente fue él el autor del empate en el Nuevo Gasómetro ante Instituto en la Promoción de 2012 que le permitió al cuadro de Boedo evitar caer a la B Nacional.

Con aquel tanto de penal, inició una historia de amor con la hinchada del cuervo que tuvo su momento más recordado en 2014 cuando, bajo el mando de Edgardo El Patón Bauza, el equipo se alzó con la única Copa Libertadores que ha conseguido el club en su historia. En la final, San Lorenzo se enfrentó ante Nacional de Paraguay y tras el 1 a 1 en la ida, el cuadro argentino se impuso 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro con gol, nuevamente de penal, de Orti. Para ese entonces, ídolo indiscutible del club azulgrana.

El futbolista nacionalizado paraguayo consiguió además el Torneo Inicial 2013 y la Supercopa Argentina 2015 con el Ciclón y en 2018 la Copa Argentina con Rosario Central, en donde disputó 37 partidos. También levantó un trofeo en los Emiratos Árabes, al ganar con el Emirates Club el campeonato de la Primera División.