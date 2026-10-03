Newell's y Lanús repartieron los puntos en Rosario

Newell's no supo imponerse de local e igualó sin goles frente a Lanús en Rosario en el partido pactado de la undécima fecha en la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El encuentro se disputó en el estadio Marcelo Bielsa donde, sin emociones, rescataron un punto inteligente cada uno, que deja al "Grana" en la sexta posición y a la "Lepra" en la séptima, en zona de clasificación a los play-off con por encima de Independiente de Avellaneda por diferencia de goles ya que los tres se mantienen con 17 unidades.

En la anterior fecha, Newell's consiguió una importante victoria ante Platense por 1-0 en Vicente López; mientras que Lanús viene de perder frente a Huracán por 2-1 en condición de local.

En el encuentro que se disputó en el estadio Marcelo Bielsa, el local comenzó con Walter Mazzantti probando desde fuera del área con un remate que encontró a Nahuel Losada bien parado para quedarse con esa pelota.

Casi sobre el final de la primera parte, Lanús tuvo su primera intención más clara con un cabezazo en el área por parte de Allan Wik que contuvo el arquero "Leproso", Josué Reinatti.

En el complemento, sin tantas emociones, Matías "El Zorro" Cóccaro intentó un flojo cabezazo que encontró a Losada, gracias a estar bien parado bajo los tres palos.

Minutos más tarde, precisamente Cóccaro volvió a tener una chance, con un remate de carambola que tapó el arquero granate con una mano antes de que se meta en el ángulo.

Siendo las únicas situaciones en un partido muy flojo de juego, les sirvió para quedarse con un punto cada uno y ubicarse por encima de Independiente de Avellaneda en la Zona A con el objetivo de pasar a los play-off del Torneo Clausura.

En la próxima fecha, Newell's deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza el lunes 12 de octubre en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie; por su lado, Lanús tendrá que recibir a Vélez Sarsfield en el recinto Néstor Díaz Pérez, ubicado en el barrio homónimo al nombre del club.