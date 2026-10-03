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Boca podrá tener hinchas visitantes ante Instituto en Córdoba: cuánto cuestan y cómo sacar las entradas

El Xeneize volverá a tener a su público en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los tickets podrán adquirirse desde este sábado.

3 Octubre de 2026 10.48

Boca recibió otra buena noticia luego de ganarle a Unión en La Bombonera: podrá llevar hinchas visitantes a Córdoba en la próxima fecha del Torneo Clausura cuando enfrente a Instituto en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Lo confirmó el club cordobés en sus redes, que mostró los precios, por dónde sacar las entradas y la distribución del estadio: el Xeneize tendrá a disposición el 50% del Kempes para el viernes 9 de octubre.

La última vez que Boca actuó de visitante en Córdoba fue ante Talleres, en el mismo estadio y en abril de 2026: el Xeneize ganó 1 a 0 con gol de Adam Bareiro. Además, tiene una historia reciente, eliminando a Vélez en el Kempes por los octavos de la Copa Argentina.

Las entradas tendrán un valor de $75.000 y $100.000 para popular y platea visitante, respectivamente, y podrán sacarse mediante la página oficial de entradas de Instituto.

Cuánto salen y por dónde sacar las entradas para Boca vs. Instituto

El club cordobés confirmó la venta de entradas y albergará a visitantes de Boca. Se podrán sacar desde este sábado a las 9 horas hasta el 9 de octubre a las 12 del mediodía o hasta agotar la capacidad.

Para socios:

  • Popular Norte "Daniel Willington": sin cargo con cuota al día
  • Platea "Osvaldo Ardiles": $60.000

Para no socios:

  • Popular Norte "Daniel Willington": $75.000
  • Platea "Osvaldo Ardiles": $100.000

Entradas para visitantes (Boca):

  • Popular "Artime": $75.000
  • Platea "Roberto Gasparini": $100.000

Las entradas para socios serán con el carnet físico o QR y para los no socios y visitantes, mediante el QR que les llegará a la hora de realizar la compra.

La venta será a través de la página oficial de Instituto: https://entradas.institutoacc.com.ar.

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