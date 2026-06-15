Nike desembarca en el pádel con Agustín Tapia como fichaje estelar

Nike ha decidido finalmente apostar por el pádel como nuevo territorio de expansión deportiva. Tras años de rumores y conversaciones internas, la firma americana da el paso definitivo para incluir este deporte en su catálogo global, con el lanzamiento de su primera colección prevista para 2027.

La operación, descrita como un movimiento de impacto bajo el espíritu de su célebre "Just do it", no surge de manera improvisada. Según los antecedentes del proyecto, la compañía llevaba tiempo evaluando la madurez del pádel como disciplina global. Sin embargo, esa percepción cambió recientemente tras una serie de observaciones directas en el terreno.

En ese sentido, enviados especiales de Nike estuvieron presentes en torneos del circuito Premier Padel celebrados en Buenos Aires y Roma. Allí, la marca habría quedado especialmente sorprendida por el fenómeno fan en Argentina, un factor clave que terminó de inclinar la balanza hacia la decisión de inversión.

Un ecosistema de estrellas globales y la búsqueda de un icono del 20x10

La estrategia de Nike en el deporte se apoya históricamente en un portfolio de atletas de élite. En ese universo ya figuran nombres de alcance mundial como:

Cristiano Ronaldo

Carlos Alcaraz

LeBron James

Aryna Sabalenka

En este contexto, la compañía busca ahora sumar a una figura que represente al pádel como deporte global. La intención es clara: incorporar a uno de los grandes iconos del 20x10, con nombre y apellido.

Ese perfil, según la información disponible, ya ha sido definido internamente.

Agustín Tapia, el elegido por Nike

El jugador seleccionado para ocupar ese rol es el catamarqueño Agustín Tapia, conocido en el circuito como "El Mozart". La multinacional ya habría realizado una primera toma de contacto para explorar su incorporación como jugador franquicia de la marca.

Una respuesta recogida en el entorno de la negociación sintetiza el momento actual del proceso:

"Vas bien encaminado", habría sido la frase utilizada al ser consultada la posibilidad del fichaje.

Tapia, figura emblemática de NOX Pádel, mantiene contrato vigente hasta 2028 y una relación histórica con la firma española, que lo acompaña desde antes de su salto al profesionalismo hace aproximadamente una década.

En el entorno del jugador se reconoce el interés de Nike con naturalidad, aunque con cautela:

"¿Cómo no van a tener interés? Es el Messi del pádel y hay varias firmas interesadas", señalan.

NOX, el contrato vigente y una cláusula determinante

La situación contractual de Tapia añade complejidad a la operación. Su vínculo con NOX Pádel incluye no solo un contrato en vigor hasta 2028, sino también una cláusula de penalización muy alta en caso de ruptura.

Desde la marca española, la postura oficial es de calma, aunque con una lectura realista del escenario. Un portavoz sintetiza la posición con una frase clara:

"Si se da, será para finales de 2028".

A pesar de ello, también reconocen que la posible llegada de Nike representa una oportunidad excepcional, incluso en términos de negociación estratégica, considerando el impacto global que tendría una asociación de ese nivel.

Una posible operación a tres bandas: el escenario más complejo

En el tablero de negociaciones aparece una posibilidad que, aunque difícil, no está descartada: una operación a tres bandas entre Nike, NOX y Agustín Tapia.

Este escenario contemplaría:

Tapia continuando con su pala actual de NOX , que incluso cuenta con modelo y línea propias.

, que incluso cuenta con modelo y línea propias. Una asociación de marca entre NOX y Nike , inédita en el pádel profesional.

, inédita en el pádel profesional. La incorporación de Nike como nuevo socio global del jugador, sin romper necesariamente los vínculos existentes.

Según el análisis del entorno involucrado, ninguna de las partes vería con malos ojos esta alternativa, que permitiría equilibrar intereses deportivos, comerciales y contractuales.

Un movimiento en marcha sin cifras confirmadas

Por el momento, la operación se mantiene en una fase inicial. No existen cifras confirmadas ni condiciones económicas cerradas, aunque sí se han producido los primeros movimientos reales por parte de la marca estadounidense.

En paralelo, el interés de Nike no parece haberse detenido, y todo indica que podrían producirse nuevos contactos en el futuro cercano. La posible incorporación de Agustín Tapia como imagen del desembarco de Nike en el pádel se perfila, así, como uno de los movimientos más relevantes del mercado deportivo de cara a los próximos años.