Noruega le ganó sobre la hora a Costa de Marfil y va por Brasil en octavos

Noruega consiguió una clasificación trabajada a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a Costa de Marfil en un encuentro que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos instantes. El conjunto europeo logró desnivelar el marcador cuando el tiempo suplementario parecía inevitable y ahora enfrentará a Brasil el próximo domingo.

Los goles de la victoria fueron convertidos por Antonio Nusa y Erling Haaland, mientras que Amad Diallo había marcado el empate parcial para el seleccionado africano.

El desarrollo del partido mostró dos estilos bien definidos desde el comienzo y una definición que llegó recién sobre el cierre, luego de un trámite equilibrado y con oportunidades para ambos equipos.

Dos planteos diferentes desde el inicio

Costa de Marfil, que había finalizado como escolta de Alemania durante la fase de grupos, optó desde el comienzo por ceder la posesión del balón y esperar a Noruega para intentar lastimarla mediante rápidos contragolpes.

Por su parte, el conjunto europeo, que había terminado segundo detrás de Francia en la etapa inicial del torneo, asumió la iniciativa del juego y buscó instalarse en campo rival para manejar la pelota y generar espacios. Durante los primeros minutos, la estrategia africana resultó efectiva y permitió crear las primeras situaciones de peligro.

Ghislain Konan protagonizó una de las primeras llegadas con un remate que pasó muy cerca del arco rival, mientras que posteriormente un centro de Nicolas Pépé generó otra acción de riesgo antes de ser despejado por la defensa noruega.

El conjunto africano mostró solidez para contener los avances europeos y rapidez para aprovechar los espacios cuando recuperaba el balón.

Nusa rompió el equilibrio antes del descanso

Cuando el primer tiempo ingresaba en su tramo final, Noruega logró transformar su dominio territorial en ventaja en el marcador. Antonio Nusa recibió la pelota sobre el sector izquierdo, encaró hacia el centro del campo y definió con precisión para establecer el 1-0 a favor del conjunto europeo.

El gol modificó el desarrollo del encuentro en un momento clave, ya que llegó poco antes del descanso.

Antes de que finalizara la primera etapa, Noruega tuvo además la posibilidad de ampliar la diferencia, pero Erling Haaland no consiguió aprovechar una oportunidad favorable y el marcador permaneció con una ventaja mínima.

Costa de Marfil reaccionó en el complemento

En la segunda parte, el equipo dirigido por Emerse Fae adelantó sus líneas y asumió una postura mucho más ofensiva en busca del empate. La presión comenzó a dar resultados y Costa de Marfil generó nuevas aproximaciones sobre el arco defendido por Örjan Nyland.

Una de las más claras llegó mediante un disparo de Nicolas Pépé, que obligó al arquero noruego a intervenir para evitar la igualdad.

Noruega respondió poco después mediante una acción de pelota detenida. Tras un cabezazo de Alexander Sorloth, el balón quedó servido para Torbjörn Heggem, aunque la jugada terminó con una salvada sobre la línea que impidió el segundo gol europeo.

El partido mantenía un desarrollo abierto, con ambos equipos generando oportunidades para modificar el resultado.

Diallo empató y Haaland definió el partido

El esfuerzo ofensivo de Costa de Marfil encontró premio cuando se disputaban 75 minutos de juego. Recién ingresado al campo, Amad Diallo protagonizó una gran acción individual que culminó con la definición del 1-1, devolviendo la igualdad al marcador y renovando las expectativas del conjunto africano.

Con el empate consumado, el encuentro ingresó en sus instantes decisivos y todo hacía pensar que el ganador se definiría durante el tiempo suplementario. Sin embargo, Noruega encontró una última oportunidad antes del final.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! ¡EL OSO BLANCO! ¡¡HAALAND LE ESTÁ DANDO LA CLASIFICACIÓN A NORUEGA A LOS OCTAVOS DE FINAL!!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/A2zInaYgsn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

En una jugada elaborada, Patrick Berg asistió a Erling Haaland, quien empujó el balón al fondo de la red para convertir el 2-1 definitivo y asegurar la clasificación del seleccionado europeo.

El tanto llegó en un momento determinante del partido y terminó inclinando definitivamente la balanza a favor de Noruega.

Noruega ya tiene rival en los octavos de final

Con este triunfo, Noruega dejó atrás una exigente eliminatoria frente a Costa de Marfil y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo, que había accedido a esta instancia tras finalizar segundo detrás de Francia en la fase de grupos, ahora tendrá un nuevo desafío cuando enfrente a Brasil el próximo domingo.