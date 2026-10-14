Obligado a ganar: River visita a Sarmiento con la mira puesta en los playoffs

River Plate visitará a Sarmiento de Junín este miércoles, en el encuentro postergado correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. El conjunto de Núñez afrontará el compromiso con la obligación de conseguir una victoria, ya que necesita sumar para mantenerse en carrera por un lugar en los playoffs y mejorar sus posibilidades de clasificación a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

El encuentro comenzará a las 19:00 en el estadio Eva Perón, ubicado en la localidad bonaerense de Junín. La cobertura en vivo estará a cargo de Noticias Argentinas, mientras que la transmisión televisiva se realizará por TNT Sports y Dsports.

La conducción arbitral estará en manos de Pablo Dóvalo, con Silvio Trucco a cargo del VAR. El partido completará la jornada 11 del certamen, que había quedado pendiente luego de que River solicitara la postergación durante la fecha FIFA, debido a la convocatoria de jugadores de su plantel.

La importancia del encuentro está marcada por la situación deportiva del Millonario. Si bien viene de conseguir un triunfo frente a Estudiantes de Río Cuarto, resultado que condenó a ese equipo al descenso a la Primera Nacional, todavía tiene objetivos por alcanzar en el campeonato y en la clasificación anual.

La situación en la Zona B y la carrera por los playoffs

El equipo conducido por Leonardo Ponzio marcha noveno en la Zona B, con 16 puntos, una ubicación que por el momento lo deja fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

La referencia inmediata es Independiente Rivadavia, que ocupa el último lugar de clasificación con 18 unidades. La diferencia entre ambos es de dos puntos, por lo que el resultado en Junín puede incidir en las posibilidades de River de acercarse a la zona de acceso a la siguiente instancia.

En ese escenario, la victoria aparece como el objetivo central para el conjunto de Núñez. Sumar de a tres le permitiría mejorar su registro en la Zona B y continuar en la disputa por uno de los lugares disponibles para los playoffs. En cambio, dejar puntos en el camino complicaría aún más sus aspiraciones, en una etapa en la que necesita acortar distancias con los equipos que se encuentran por delante.

El antecedente inmediato es el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, pero River deberá trasladar ese resultado a un nuevo compromiso frente a un rival que llega ubicado en una posición superior dentro de la misma zona.

La tabla anual, otro frente de preocupación

Además de la clasificación dentro de su grupo, River tiene la mirada puesta en la tabla anual, que determina sus posibilidades de acceder a las competencias internacionales. El Millonario acumula 45 puntos y, de acuerdo con la situación consignada antes del encuentro, por el momento se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, el objetivo de ingresar a la Libertadores exige una recuperación en la tabla.

El último equipo que estaría ingresando a esa competencia es Argentinos, con 51 unidades. La diferencia de seis puntos respecto de River marca la distancia que el conjunto de Ponzio necesita reducir para acercarse al objetivo.

Por eso, el compromiso ante Sarmiento tiene una doble importancia: River necesita mejorar su posición en la Zona B para mantener vivas sus chances de disputar los playoffs y, al mismo tiempo, sumar en la tabla anual para intentar meterse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

La necesidad de ganar se explica, así, por la combinación de ambos objetivos. El equipo no solo debe atender su situación en el torneo, sino también evitar que aumente la distancia con los clubes que hoy se encuentran por encima en la clasificación acumulada.

Sarmiento llega tras una victoria como visitante

Del otro lado estará Sarmiento de Junín, que llega al encuentro después de vencer por 3 a 1 a Aldosivi en condición de visitante. El resultado le permitió sostener una posición destacada dentro de la Zona B, en la que ocupa el cuarto puesto con 19 puntos.

La diferencia entre ambos equipos en la tabla de la zona es de tres unidades a favor del conjunto de Junín. Mientras River suma 16 puntos y se encuentra fuera de los puestos de clasificación, Sarmiento llega ubicado en el cuarto lugar, con una campaña que lo mantiene mejor posicionado dentro del grupo.

No obstante, su situación en la tabla anual es diferente. El equipo bonaerense reúne 38 puntos y se encuentra lejos de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, según los datos previos al partido.

El enfrentamiento reunirá, por lo tanto, a dos equipos que llegan con necesidades distintas en la clasificación general. River busca acercarse a los puestos que le permitan disputar los playoffs y competir por un lugar en la Libertadores, mientras que Sarmiento intentará aprovechar su posición en la Zona B después de la victoria conseguida ante Aldosivi.

Un partido con público visitante en Junín

El encuentro tendrá una presencia significativa de hinchas de River en las tribunas del estadio Eva Perón. Se espera que unos 4.500 simpatizantes del Millonario acompañen al equipo en Junín, ya que el partido contará con público visitante.

La presencia de los seguidores riverplatenses será uno de los aspectos destacados de la jornada, en un compromiso que el equipo afrontará con la necesidad de sumar y sostener sus aspiraciones deportivas. El partido también tendrá un significado particular dentro del calendario del Torneo Clausura, debido a que permitirá completar la fecha 11. La postergación había sido solicitada por River durante la fecha FIFA, en medio de las convocatorias de futbolistas del plantel.

Con el encuentro finalmente programado, el equipo de Núñez deberá afrontar una nueva prueba en su búsqueda de puntos. El objetivo inmediato será superar a Sarmiento y aprovechar la oportunidad para mejorar su posición en las dos tablas que condicionan sus aspiraciones.

Las posibles formaciones y los datos del encuentro

El compromiso corresponde al Torneo Clausura y completará la jornada 11. Estos son los datos previstos para el partido y las posibles alineaciones informadas:

Datos del encuentro

Partido: Sarmiento de Junín vs. River Plate.

Competencia: Torneo Clausura.

Fecha: 11, encuentro postergado.

Día: miércoles 14 de octubre.

Horario: 19:00.

Estadio: Eva Perón, Junín.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Silvio Trucco.

Público visitante: se espera la presencia de unos 4.500 hinchas de River.

Transmisión: TNT Sports y Dsports.

Cobertura en vivo: Noticias Argentinas.

Posible formación de Sarmiento

Thyago Ayala; Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Santiago Salle, Lucas Suarez; Julian Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martinez, Elian Gimenez; Junior Marabel y Jhon Renteria.

Director técnico: Facundo Sava.

Posible formación de River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Director técnico: Leonardo Ponzio.