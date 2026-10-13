Rosario Central postuló al Gigante de Arroyito como sede para el Mundial 2030

Rosario Central, con un video en sus redes sociales, presentó a su estadio, el Gigante de Arroyito, como sede de la próxima Copa del Mundo 2030, que se realizará por primera vez en tres continentes distintos.

"En el '78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo...", escribió el "Canalla" para postular su recinto deportivo nuevamente como sede principal del único partido, hasta ahora, que albergará Argentina en el centenario del Mundial, y agregó: "Rosario de cara al mundo".

En el video se mostró un emotivo registro de la ciudad de Rosario, con personajes relevantes oriundos de la localidad e hinchas del club, como Ángel Di María, el escritor Roberto Fontanarrosa, el actor y cómico Alberto Olmedo y el cantante Fito Páez; además de recordar cuando supo ser sede en el Mundial 1978, donde se disputaron seis encuentros en total.

Además de declaraciones de eminencias del fútbol mundial como César Luis Menotti al expresar: "El momento más feliz de mi vida en el fútbol lo pasé ahí"; o Diego Maradona, que señalaba que si le dieran a elegir, "elegiría Rosario siempre", también hay frases de Mario Alberto Kempes, José Mourinho y Daniele De Rossi.

Por otra parte, se mostraron imágenes de la maqueta de las nuevas obras que tendrá el Gigante de Arroyito de cara al próximo mundial, con nuevos accesos, mayor capacidad y nueva infraestructura.

Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán un partido cada uno, los cuales serán inaugurales por el centenario de la máxima competencia a nivel selecciones, en donde, sin confirmación, se estipulaba que el estadio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elegiría como sede sería el "Monumental", denominado popularmente como "La Casa de la Selección".

El resto de los partidos de dicho Mundial se divide en los continentes de Europa, África y América, donde España, Marruecos y Portugal tendrán la mayoría de los encuentros, según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).