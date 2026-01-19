Orgullo catamarqueño en Brasil: Manu La Serna avanzó al cuadro principal del Challenger de Itajaí

El tenis catamarqueño volvió a decir presente en el plano internacional con la destacada actuación de Manuel "Manu" La Serna, quien este lunes logró acceder al cuadro principal del Challenger 75 de Itajaí, uno de los torneos que integran el circuito profesional de la región y que se disputa en territorio brasileño.

El jugador de esta ciudad tuvo un inicio auspicioso en la gira de Challengers por Sudamérica, mostrando un nivel sólido y contundente en la etapa de clasificación, instancia en la que superó con claridad a sus dos rivales y selló su ingreso al main draw del certamen.

En su primer compromiso, La Serna se impuso con autoridad ante el brasileño Gustavo Albieri, a quien derrotó por un categórico 6-1 y 6-0, sin ceder oportunidades y marcando diferencias desde el comienzo del encuentro. Luego, en el partido decisivo de la qualy, el tenista catamarqueño volvió a ratificar su buen momento al vencer al boliviano Boris Arias por 6-2 y 6-1, resultado que le aseguró un lugar entre los mejores del torneo.

Con estos triunfos, La Serna se ganó el derecho a competir en el cuadro principal del Challenger 75 de Itajaí, torneo que reúne a jugadores de experiencia y jóvenes promesas del circuito profesional, y que representa una instancia clave dentro del calendario sudamericano.

En la ronda inicial, el catamarqueño tendrá un nuevo desafío este martes, cuando enfrente al tenista local Dutra da Silva, un rival al que ya conoce. Ambos se midieron en una ocasión anterior, encuentro que quedó en manos de La Serna tras una definición en el tercer set por 6-3, antecedente que aporta un condimento especial al cruce.

De cara a esta competencia, el tenista de Catamarca tomó la decisión estratégica de no disputar la modalidad de dobles, con el objetivo de enfocar todos sus esfuerzos en el cuadro de singles y sostener el buen rendimiento demostrado en la clasificación.

La actuación de La Serna en Brasil no solo representa un paso importante en su carrera deportiva, sino que también vuelve a posicionar a Catamarca en el mapa del tenis internacional, con un representante que continúa sumando experiencia y resultados en torneos del circuito profesional.