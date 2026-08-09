Platense aprovechó los errores de Independiente y logró un triunfo en el estreno de Palermo

Independiente perdió por 1 a 0 ante Platense en Avellaneda en el estadio Ricardo Enrique Bochcini y desperdició la oportunidad de manterse segundo en al Zona A por debajo de Vélez en la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El gol de la victoria fue a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando apareció Guido Mainero para convertir por encima del arquero Rodrigo Rey para abrir el marcador.

En la fecha anterior, Independiente obtuvo su primera derrota ante Vélez por 1 a 0 en Linier en el José Amalfitani, mientras que Platense también sufrió una derrota pero por goleada 4 a 0 frente a Talleres de Córdoba a domicilio en Vicente López el cual dejo sin técnico al "Calamar".

Luego del minuto de silencio por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, comenzó el encuentro donde a los 14 minutos, el árbitro, Nicolás Ramírez, con revisión en el VAR, le anuló un gol a Gabriel Ávalos por el Off-Side por parte de Matías Abaldo, que había asistido.

Minutos más tarde, Santiago Montiel realizo un tiro libre que atajó Juan Pablo Cozzani para sacarlo al córner pese a que el remate salió a donde estaba parado.

El "Rojo" con presión llegó con dos oportunidades, en los pies de Abaldo que Cozzani con un buen achique tapó, y en el rebote Montiel remató a donde se unen el palo y el travesaño.

Pero, a los 20 minutos del segundo tiempo, apareció Guido Mainero para convertir por arriba de Rey el gol que abrió el marcador, luego de un mal pase por parte del mismo arquero en el Libertadores de América.

En los minutos finales, el "Calamar" tuvo dos oportunidades para liquidar el encuentro en los pies de Retamar y Bobadilla pero que ambos mano a mano, por malas definiciones, no pudieron concretarse.

El próximo desafió de Independiente será ante Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Alberto Bielsa por los octavos de final de la Copa Argentina; por su lado Platense deberá recibir a Coquimbo Unido de Chile por la Ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sintesís del partido

Torneo Clausura 2026

Grupo A - Fecha 4.

Independiente-Platense

Estadio: Ricardo Enrique Bochini-Libertadores de América

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Santiago Montiel; Maxi Gutiérrez, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos: DT: Gustavo Quinteros

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios, Guido Mainero, Franco Zapiola; Leonardo Heredia y Luciano Giménez: DT: Martín Palermo

Goles en el segundo tiempo: 20m, Guido Mainero (P)

Cambios en el segundo tiempo: en el entretiempo Lautaro Millán por Mateo Pérez(I); 18m, Nicolás Retamar por Leonardo Heredia (P) 19m, Gastón Togni por Franco Zapiola (P); 23m, Maximiliano Meza por Matías Abaldo (I); 32m, Héctor Bobadilla por Luciano Giménez (P), 41m, Guido Mainero por Nicolás López (P); Luciano Cabral por Iván Marcone (I).