Podoroska no estará en el Abierto de Australia por complicaciones físicas

La tenista argentina Nadia Podoroska confirmó este lunes que será baja en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, por "problemas físicos" y que, además, estará afuera del circuito profesional femenino por alrededor de tres meses.



"Lamento comunicar mi baja del Australian Open por los problemas físicos contra los que luché a lo largo de esta última temporada. Aunque en este tiempo aprendí a convivir y a competir con dolores, el proceso de recuperación para sanar mi cuerpo definitivamente requiere más tiempo. Por eso, junto a mi equipo de tenis positivo, decidimos no volver a competir hasta marzo de 2022?, expresó la rosarina en sus redes sociales.



"En estos momentos estoy partiendo rumbo a Alicante, donde continuaré con mi rehabilitación para volver a estar al 100% cuando llegue el momento de salir a la cancha", continuó en el comunicado oficial.



"Me encuentro bien, acompañada por la gente que quiero y por un equipo de profesionales que busca lo mejor para mi carrera y para mi salud. Gracias a cada una de esas personas y a ustedes por acompañarme siempre", concluyó la actual número 84 del ranking mundial de la WTA.



La última participación de Podoroska en un torneo oficial fue el 31 de agosto en el US Open, en los Estados Unidos, cuando la mejor raqueta femenina del país cayó ante la belga Greet Minnen en primera ronda del Grand Slam neoyorkino.