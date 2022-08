Por primera vez desde 2005, Lionel Messi quedó afuera de los nominados al Balón de Oro

Un bombazo fue el anuncio de la revista France Football con los 30 nominados para el Balón de Oro masculino 2022. No por los presentes, sino por los que faltaron: Lionel Messi, por primera vez desde 2005, no fue incluido en esta lista privilegiada. Y lo mismo sucedió con el brasileño Neymar. El futbolista más galardonado de la historia (el rosarino ostenta 7 estatuillas) no asistirá a la gala. Quien sí estará es el portugués Cristiano Ronaldo, que sigue vigente con 37 años. El gran favorito, sin embargo, es el francés Karim Benzema.

El astro argentino venía de ganar las últimas dos ediciones del 2019 y 2021, teniendo en cuenta que en el 2020 no se entregó por la pandemia. El jugador del PSG, además, tiene en sus vitrinas cinco reconocimientos de “plata” tras culminar en el segundo lugar de la votación (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) y uno de bronce por haber sido tercero en el 2007. ¿El dato extra? También es la primera vez desde el año 2003 que no fueron elegidos argentinos como candidatos.

Cabe destacar que Leo apareció por primera vez entre los nominados en el 2006, poco después de su debut oficial, cuando cosechó dos puntos en un galardón que finalmente fue para el italiano Fabio Cannavaro. Desde 2007 en adelante, estuvo siempre entre los tres más votados salvo en el 2018 cuando quedó quinto detrás del croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Messi, sin chances de sumar el octavo Balón de Oro a su vitrina personal (Crédito: Revista France Football)

Por su parte, con la que acaba de obtener, Cristiano Ronaldo cosechó su 18ª nominación para el Balón de Oro, recordando que luce 5 en sus vitrinas, tiene 6 reconocimientos plateados y uno de bronce. Así, le sacó tres de diferencia a Messi, que quedó con 15. La otra sorpresa es la ausencia del paulista Neymar, que quedó en el podio siendo tercero en dos ediciones (2015 y 2017) y desde 2011 hasta hoy había sido preseleccionado en todos los años salvo en 2019 y el pandémico.

Extrañamente Messi faltará a la 66ª edición del mítico premio que se entregará en París, más precisamente en el Théâtre du Châtelet, el lunes 17 de octubre. Allí todos los flashes le apuntarán a Karim Benzema, gran estrella del Real Madrid que viene de ganar la Champions League.

TODOS LOS NOMINADOS EN EL BALÓN DE ORO

Christopher Nkunku (Leipzig, Francia)

Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

Joshua Kimmich (Bayern Múnich, Alemania)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Rafael Leao (Milan, Portugal)

Robert Lewandowski (Bayern Múnich/Barcelona, Polonia

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inglaterra)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil)

Luis Díaz (Liverpool, Colombia)

Benzema (Real Madrid, Francia)

Fabinho (Liverpool, Brasil)

Riyad Mahrez (Manchester City, Argelia)

Casemiro (Real Madrid, Barasil)

Heung-Min Son (Tottenham ,Corea del Sur)

Mike Maignan (AC Milan, Francia)

Harry Kane (Tottenham, Inglaterra)

Darwin Núñez (Benfica, Uruguay)

Phil Foden (Manchester City, Inglaterra)

Sadio Mané (Liverpool, Senegal)

Sébastien Haller (Borussia Dortmund, Costa de Marfil)

Luka Modrić (Real Madrid, Croacia)

Antonio Rüdiger (Chelsea, Alemania)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Kylian Mbappé (PSG, Francia)

Dušan Vlahović (Fiorentina-Juventus, Serbia)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

João Cancelo (Manchester City, Portugal)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, Alemania)