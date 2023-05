Presentaron la 2da edición del Torneo del Circuito Minero de Ajedrez en Catamarca

Este jueves, en el Amerian Catamarca Park Hotel, se llevó a cabo la presentación oficial del II Circuito Minero de Ajedrez, Sede Catamarca, que se desarrollará los días 22 al 24 del mes de septiembre, en el Salón Peregrina Zarate del Predio Ferial Catamarca. Además, se realizará el Torneo Infanto Juvenil para las Categorías Sub 9, Sub 10, Sub 12, Sub 14 Sub 16 y Sub 18.

Participaron el presidente de la Asociación Catamarca Ajedrez, Rubén Vega; el secretario general de CAPMIN (Cámara Argentina de Proveedores Mineros), Matías Baglieto miembros de Comisión Directiva; la senadora provincial, Susana Díaz; los ajedrecistas Joel Menéndez y Belén Leiva; Sol jalil, Árbitro de Ajedrez; ajedrecistas de Catamarca y público en general.

El presidente de la Asociación Catamarca Ajedrez Ruben Vega señaló que "vamos a tener transmisión internacional a través de las plataformas Chess 24 y Lichess. Vamos a ser un luz en el camino de este gran torneo".

Asimismo, Vega destacó a los tres jóvenes que participaron en la mesa y dijo que "Joel Menéndez, es un joven ajedrecistas donde el año pasado a base de sacrificio se consagró Sub Campeón argentino en Termas de Río Hondo. A Sol jalil, quien es un árbitro en crecimiento y ya nos acompañó el año pasado; y una persona muy especial que es Belén Leiva quien fue operadora del corazón y gracias al esfuerzo de los médicos, flia y amigos, a un mes participó de un torneo y lo ganó; y además, en la ciudad de Tucuman ganó en su categoría. El ajedrez es un deporte muy inclusivo y abre puertas. A estos tres jóvenes quiero destacar y que los conozcan", señaló.

Por su parte, el secretario de CAPMIN, Matías Baglieto dijo que "queremos repetir y ser mejores que el año pasado, queremos tener más circuitos y más gente. Adelantamos la presentación por la agenda de los maestros".

Además, agregó: "Vamos a ser un gran torneo y va participar la mejor jugadora de Argentina, GM Carolina Lujan, Candela Francisco, Campeona Panmericana, además del GM Sandro Mareco y al GM Diego Flores, quien fuera campeón el año pasado; por eso les agradezco a ellos que comprometen su agenda".