"Qué lindo hubiera sido", la frase de Hinestroza que cerró la novela con Boca

El extremo colombiano Marino Hinestroza rompió el silencio tras la frustrada negociación que lo vinculó con Boca Juniors durante el actual mercado de pases. Luego de varios días de versiones, expectativas y negociaciones que no llegaron a buen puerto, el futbolista confirmó de manera indirecta que su llegada al club de la Ribera quedó descartada y que continuará su carrera en el Vasco da Gama de Brasil.

La confirmación llegó a través de una conversación difundida en redes sociales por la periodista Yoana Don, quien compartió un intercambio con el atacante de 23 años en el que se hace referencia al pase trunco al conjunto xeneize. Ante el mensaje "Qué lindo hubieras sido", Hinestroza respondió de manera breve pero contundente, dejando entrever que las gestiones con Boca ya forman parte del pasado.

Marino Hinestroza

Hinestroza, actualmente jugador de Atlético Nacional, era uno de los nombres que había ganado fuerza para reforzar el frente de ataque del equipo azul y oro, que buscaba sumar variantes ofensivas de cara a una temporada exigente. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el futbolista será anunciado en las próximas horas como nuevo refuerzo del elenco carioca, con un vínculo que lo ligará al club brasileño durante 2026.

Con esa escueta frase difundida en redes, el delantero dejó en claro que las conversaciones con Boca quedaron definitivamente cerradas y que no desembarcará en Brandsen 805 para continuar su carrera profesional. De este modo, se puso punto final a una de las novelas del mercado de pases xeneize, que ilusionó a los hinchas pero no logró concretarse.

La caída de la llegada de Hinestroza se suma a un panorama complejo para Boca, que se prepara para el inicio del Torneo Apertura y de la temporada oficial sin refuerzos confirmados. El equipo afrontará un año cargado de compromisos, con la Copa Libertadores y la Copa Argentina como principales objetivos, además de la competencia local, lo que genera preocupación entre los simpatizantes por la falta de incorporaciones.

Mientras tanto, el conjunto azul y oro se enfoca en su debut en el campeonato local, que será este domingo en La Bombonera frente a Deportivo Riestra. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá lidiar con varias ausencias de peso en el ataque. Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani no estarán disponibles debido a distintas lesiones, lo que limita considerablemente las opciones ofensivas.

Ante este escenario, el director técnico Claudio Úbeda se verá obligado a improvisar y definir quién será el delantero centro que salga desde el arranque frente al "Malevo". La falta de alternativas naturales en esa posición plantea un desafío inmediato para el entrenador, que deberá recurrir a variantes tácticas o futbolistas fuera de su rol habitual.

Así, Boca inicia la temporada entre la incertidumbre del mercado, las bajas por lesión y la necesidad de encontrar soluciones rápidas dentro del plantel, mientras que Marino Hinestroza, uno de los nombres que pudo haber vestido la camiseta azul y oro, continuará su carrera lejos de La Bombonera, en el fútbol brasileño.