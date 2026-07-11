Quién es João Pinheiro, el árbitro designado para Argentina vs. Suiza por los cuartos de final

La FIFA confirmó que el árbitro portugués João Pinheiro será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre la Selección argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se disputará este sábado desde las 22 en Kansas.

Será la primera vez que Pinheiro dirija a la Albiceleste, aunque ya tuvo participación en el certamen al arbitrar un encuentro del seleccionado suizo durante la fase de grupos.

Quién es João Pinheiro

João Pinheiro tiene 38 años, nació en Vila Nova de Famalicão, Portugal, y debutó en la máxima categoría del fútbol portugués en 2015.

Su carrera internacional comenzó un año después y, desde entonces, fue designado para encuentros de la Champions League, la Europa League y otras competencias organizadas por la UEFA.

En la temporada 2022/23 hizo su estreno en la Champions League y posteriormente dirigió partidos de fase de grupos y de eliminación directa. También fue el árbitro de la Supercopa de Europa 2025 entre París Saint-Germain y Tottenham.

Sus antecedentes en el Mundial 2026

Pinheiro debutó en una Copa del Mundo en esta edición del torneo y ya dirigió dos encuentros.

El primero fue la victoria de Suiza por 4-1 ante Bosnia y Herzegovina durante la fase de grupos, partido en el que mostró tres tarjetas amarillas y expulsó al defensor Tarik Muharemovic.

Luego estuvo al frente del triunfo de Canadá por 1-0 frente a Sudáfrica en los dieciseisavos de final, compromiso en el que solo amonestó a dos jugadores.

De esta manera, volverá a arbitrar a Suiza en el Mundial, mientras que será su estreno con la Selección argentina.

Un antecedente polémico en la Champions League

Uno de los episodios más recordados de Pinheiro ocurrió en una semifinal de la última Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain.

Durante el primer tiempo, el conjunto alemán reclamó una mano dentro del área del mediocampista João Neves. El árbitro portugués decidió no sancionar penal y el VAR tampoco lo convocó para revisar la jugada, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte del Bayern.

La terna arbitral

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal).

Asistente 2: Luciano Maia (Portugal).

Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.