Quién es el jugador que pica en punta para reemplazar a Balerdi en la Argentina

La preparación de la Selección Argentina para el Mundial 2026 sufrió un golpe inesperado durante uno de sus últimos entrenamientos. Leonardo Balerdi padeció un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, una lesión que lo dejó automáticamente fuera de la nómina mundialista y obligó a Lionel Scaloni y a su cuerpo técnico a actuar con rapidez para encontrar un reemplazante.

La baja del defensor representa una modificación importante dentro de una lista que ya había atravesado el proceso de selección definitivo. Como consecuencia de esta situación, la decisión deberá salir de la prelista original de 55 futbolistas que había elaborado el cuerpo técnico antes del recorte final.

Más allá del impacto deportivo que supone perder a un jugador en plena preparación para una Copa del Mundo, la lesión adquiere una dimensión especial por el momento que atravesaba Balerdi. El zaguero venía de consolidar una temporada en crecimiento en Francia y había logrado ganarse un lugar entre los convocados para la máxima cita del fútbol internacional.

Senesi toma ventaja en la carrera por el reemplazo

Ante este escenario, el nombre que aparece con mayor fuerza es el de Marcos Senesi. El defensor cuenta con varios factores que juegan a su favor y que lo posicionan como el principal candidato para ocupar la vacante dejada por Balerdi.

Por un lado, atraviesa un presente destacado en la Premier League. Su rendimiento durante la última temporada en el Bournemouth le permitió mantenerse dentro del radar permanente de Scaloni y su equipo de trabajo. Además, ya era considerado una alternativa seria antes de que se realizara el corte definitivo de la convocatoria.

El defensor surgido en San Lorenzo había quedado fuera de la lista final de 26 futbolistas precisamente en la disputa directa con Balerdi. En aquella decisión, el cuerpo técnico optó por el jugador del Olympique de Marsella como la alternativa natural para Cristian Romero en la posición de primer marcador central.

Sin embargo, la lesión modificó completamente el panorama. La ausencia de Balerdi reabrió una puerta que parecía cerrada y volvió a colocar a Senesi en el centro de la escena. Con 27 años y una continuidad importante en una de las ligas más competitivas del mundo, el defensor aparece como la opción con mayores posibilidades de sumarse al plantel.

Las otras alternativas que analiza el cuerpo técnico

Aunque Senesi encabeza la consideración deportiva, no es el único nombre disponible dentro de la prelista original.

Entre los zagueros que también aparecen como posibles reemplazantes figuran:

Germán Pezzella

Lucas Martínez Quarta

Zaid Romero

Lautaro Di Lollo

Todos ellos forman parte del universo de futbolistas que Scaloni puede evaluar para completar nuevamente la nómina. Sin embargo, al menos en la previa de la decisión final, ninguno parece reunir el mismo nivel de consenso deportivo que el actual defensor del Bournemouth.

La evaluación del cuerpo técnico no se limita únicamente a los marcadores centrales. Existe también la posibilidad de considerar una variante táctica que modifique parcialmente la estructura defensiva prevista para el torneo.

Una alternativa táctica sobre la mesa

Además de incorporar otro zaguero, Scaloni podría optar por convocar a un lateral. Dentro de esa posibilidad surge el nombre de Marcos Acuña como una alternativa concreta.

La incorporación de un futbolista con esas características permitiría desplazar a Facundo Medina hacia el centro de la defensa y utilizarlo como opción de zaga. Se trataría de una solución diferente, basada más en la reorganización de recursos disponibles que en el reemplazo directo de la posición afectada por la lesión.

No obstante, la prioridad del cuerpo técnico sería sumar otro marcador central para mantener el equilibrio original de la lista y conservar las variantes específicas para el puesto.

El sueño mundialista que deberá esperar

La noticia resulta especialmente dolorosa para Leonardo Balerdi. Después de una temporada que marcó una evolución positiva en su carrera y que le permitió ganarse un lugar entre los elegidos, el defensor deberá resignar la posibilidad de disputar su primer Mundial con la Selección argentina.

Su ausencia representa una pérdida personal y deportiva en un momento particularmente significativo de su trayectoria. Mientras el cuerpo técnico trabaja en la definición de su reemplazante, el jugador del Olympique de Marsella observa cómo una lesión le impide formar parte de la máxima competencia del fútbol internacional.

La Selección Argentina continuará su preparación con la necesidad de resolver esta vacante antes de afrontar su estreno en el Mundial 2026. El debut está programado para el 16 de junio frente a Argelia, encuentro que marcará el inicio del camino del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en una nueva Copa del Mundo.