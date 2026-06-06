Irán denunció discriminación de EE.UU. por la negativa de visados a integrantes de su delegación para el Mundial

La previa del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo de tensión política internacional luego de que Irán denunciara un supuesto trato discriminatorio por parte de Estados Unidos debido a la negativa de otorgar visados a integrantes de su delegación oficial.

La controversia surge en medio de un escenario geopolítico complejo, marcado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y las tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán. En este contexto, la selección iraní se vio obligada a modificar su planificación y trasladar su centro de operaciones desde Tucson, en Estados Unidos, hacia la ciudad mexicana de Tijuana, ubicada a pocos kilómetros de la frontera.

Reclamo diplomático

El viernes, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, informó que se habían concedido visas a los futbolistas y al personal indispensable para garantizar la participación del equipo en la competencia.

Sin embargo, la representación diplomática iraní en Turquía cuestionó públicamente esa versión y denunció que un importante número de integrantes de la delegación no recibió autorización para ingresar a territorio estadounidense.

"¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?", señalaron desde la embajada iraní a través de sus redes sociales.

Las autoridades iraníes calificaron la situación como un acto de "trato discriminatorio" y aseguraron que las restricciones alcanzaron niveles inéditos. Según medios locales, entre los afectados estaría incluso el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj.

Además, trascendió que alrededor de 15 integrantes del área administrativa y dirigencial habrían quedado excluidos de la delegación autorizada para ingresar a Estados Unidos.

Rumbo al Mundial

Pese a las dificultades, la selección iraní emprendió este sábado su viaje hacia América del Norte. La delegación partió desde Antalya, en Turquía, realizó una escala en España y tiene previsto arribar a México este domingo.

Irán debutará en el Mundial el próximo 15 de junio en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de junio frente a Egipto, en la ciudad de Seattle.

Mientras tanto, la polémica por los visados agrega un componente político a una competencia que ya se encuentra atravesada por el complejo escenario internacional.