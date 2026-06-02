Trasladan un feriado y habrá un nuevo fin de semana largo en junio 2026: cuándo será

A poco más de una semana del último feriado nacional correspondiente al 25 de mayo, muchos argentinos ya comienzan a mirar el calendario para conocer cuáles serán las próximas oportunidades de descanso durante el año. En ese contexto, ya fue confirmada una modificación que impactará directamente en el cronograma de junio de 2026 y permitirá la conformación de un nuevo fin de semana largo.

La novedad figura en el calendario oficial de feriados de 2026 y responde al traslado de una de las fechas patrias más importantes del país. La medida beneficiará tanto a trabajadores como a estudiantes, quienes podrán contar con tres jornadas consecutivas de descanso en el mes de junio.

La modificación se produce a partir de una fecha conmemorativa vinculada a una de las figuras más relevantes de la historia argentina y genera una reorganización de los días no laborables previstos originalmente para ese mes.

El feriado que se traslada

El próximo feriado nacional será el correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una conmemoración que originalmente se recuerda cada 17 de junio.

Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, durante 2026 la fecha será adelantada y pasará a celebrarse el lunes 15 de junio.

Esta decisión ya se encuentra incorporada al calendario oficial y modifica la distribución de los días de descanso previstos para ese período. Gracias a este traslado, se conformará un fin de semana largo integrado por tres jornadas consecutivas:

• Sábado 13 de junio.

• Domingo 14 de junio.

• Lunes 15 de junio.

De esta manera, quienes habitualmente desarrollan actividades laborales o educativas durante la semana podrán disponer de un período extendido de descanso.

Un descanso extendido con impacto turístico

La medida tiene como finalidad favorecer la actividad turística y permitir que una mayor cantidad de personas pueda aprovechar jornadas de descanso prolongadas.

El traslado del feriado no altera el homenaje histórico al General Martín Miguel de Güemes, cuya figura continúa siendo el eje central de la conmemoración. La modificación únicamente reorganiza la fecha de descanso dentro del calendario anual, generando condiciones para que más personas puedan realizar actividades recreativas, viajes o encuentros familiares durante el fin de semana largo.

Qué ocurrirá con el feriado del 20 de junio

La reorganización del calendario de junio adquiere mayor relevancia debido a la cercanía con otra de las fechas patrias más importantes de la Argentina. Apenas unos días después del fin de semana largo de junio llegará el 20 de junio, jornada en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

A diferencia del feriado dedicado a Güemes, esta fecha posee carácter de feriado inamovible, por lo que no admite cambios ni traslados. Durante 2026, el 20 de junio caerá sábado y se mantendrá en esa misma jornada, tal como establece la legislación vigente.

Por esa razón, no generará un nuevo fin de semana largo para una gran parte de los trabajadores que desarrollan tareas de lunes a viernes.

Dos homenajes históricos en pocos días

La proximidad entre ambas fechas convierte a junio en uno de los meses con mayor contenido histórico dentro del calendario nacional.

Por un lado, el país recordará al General Martín Miguel de Güemes mediante el feriado trasladado al 15 de junio. Por otro, pocos días después se conmemorará al General Manuel Belgrano el 20 de junio. Belgrano es recordado principalmente como el creador de la bandera argentina. Además, tuvo una destacada participación política y militar durante el proceso de independencia.

La coincidencia temporal de ambos homenajes otorga a junio un lugar destacado dentro del conjunto de fechas patrias que integran el calendario nacional.

El próximo fin de semana largo después de junio

Una vez finalizados los feriados de junio, el siguiente período de descanso extendido llegará durante el mes de julio. El Día de la Independencia, celebrado cada 9 de julio, caerá jueves en 2026.

A esa fecha se sumará una decisión del Gobierno Nacional que incorporó el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos. La combinación de ambas jornadas permitirá que muchas personas accedan a cuatro días consecutivos de descanso.

El esquema quedará conformado de la siguiente manera:

• Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

• Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

• Sábado 11 de julio.

• Domingo 12 de julio.

De esta forma, luego del fin de semana largo de junio, el calendario volverá a ofrecer una nueva oportunidad de descanso extendido durante julio.

Cómo quedará el mapa de descansos en 2026

La confirmación del traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes modifica una de las fechas más esperadas del calendario de junio y permite la conformación de tres jornadas consecutivas de descanso entre el 13 y el 15 de junio.

La cercanía con el homenaje al General Manuel Belgrano refuerza además el carácter histórico del mes, mientras que la posterior llegada del Día de la Independencia y del día no laborable turístico del 10 de julio configura un nuevo período de descanso extendido.

Con estas modificaciones ya confirmadas en el calendario oficial, junio y julio se perfilan como dos meses con importantes oportunidades de descanso para trabajadores y estudiantes de todo el país.