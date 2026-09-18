El emotivo ritual de agradecimiento de Facu Nieva Biza tras la plateada en los Sudamericanos

El patinador catamarqueño Facundo Nieva Biza volvió a destacarse este martes en una competencia de carácter internacional al conquistar la medalla de plata en la modalidad de Solo Dance Masculino. El logro se produjo durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una cita deportiva de máxima exigencia en la que el representante de Catamarca consiguió ubicarse entre los mejores exponentes de la competencia y alcanzar el segundo lugar del podio continental.

La actuación de Nieva Biza volvió a poner de manifiesto el nivel competitivo que viene sosteniendo en el ámbito internacional. En una prueba en la que se midieron algunos de los principales referentes de la disciplina, el catamarqueño logró completar una performance que le permitió quedarse con una de las medallas más importantes del certamen.

La exigencia de la competencia también quedó reflejada en la conformación del podio. La medalla de oro quedó en manos del colombiano Brayan Carreño, reconocido ampliamente como un múltiple campeón mundial de la especialidad. Su presencia en la definición ratificó el alto nivel de competitividad que caracterizó al certamen desarrollado en tierras santafesinas.

Así, la plateada obtenida por Nieva Biza adquiere relevancia dentro de un recorrido que viene acumulando actuaciones destacadas y resultados frente a exponentes de jerarquía internacional.

El ritual de las medallas y un agradecimiento especial

Pero después de la competencia llegó un momento diferente, alejado de la pista y del clima propio de la competencia. A su regreso, el patinador catamarqueño compartió en sus redes sociales el ritual de agradecimiento que realiza cada vez que obtiene una medalla.

La particular tradición consiste en colgar las preseas conseguidas en la puerta de la heladera de su casa, un espacio que se transforma así en el lugar donde quedan reunidos los reconocimientos obtenidos a lo largo de su trayectoria deportiva.

En esta oportunidad, la nueva medalla de plata de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se sumó a ese ritual cargado de significado personal. El momento también permitió conocer a quiénes estuvo dirigido de manera especial el reconocimiento por este nuevo logro.

El destacado y multipremiado patinador dedicó lo conseguido especialmente a sus padres, a quienes reconoció por el acompañamiento que le brindan incluso a la distancia.

"Sé que estuvieron apoyándome desde lejos y que siempre quieren lo mejor para mí. Gracias por luchar día a día, papás", expresó Facundo Nieva Biza.

La frase acompañó el emotivo momento posterior a la conquista de la medalla y puso en primer plano una dimensión íntima detrás del resultado deportivo: el reconocimiento hacia quienes forman parte de su camino y lo acompañan en cada desafío.

Un proceso de alto rendimiento que continúa

La presencia de Facundo Nieva Biza en los Sudamericanos 2026 no constituye un hecho aislado. La medalla obtenida en Santa Fe se inscribe en la continuidad de un proceso de altísimo rendimiento competitivo, marcado por resultados relevantes en escenarios continentales.

Su llegada a esta nueva cita internacional se produjo directamente después de otra consagración de peso: su participación en el Panamericano de Patín Artístico, desarrollado durante el mes de julio en el Parque Olímpico de la provincia de Buenos Aires.

Aquel certamen había representado otra oportunidad para que el patinador capitalino mostrara su jerarquía internacional. Y el resultado volvió a colocarlo en el centro de la escena de la disciplina. Durante el Panamericano, Nieva Biza consiguió quedarse con el primer puesto en la modalidad de Free Dance, luego de protagonizar una actuación que fue calificada como brillante y que tuvo, además, un componente particularmente significativo por el rival al que logró superar.

En aquella oportunidad, el representante catamarqueño consiguió imponerse al múltiple campeón mundial colombiano Brayan Carreño, el mismo patinador que posteriormente se quedó con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Dos competencias, un mismo protagonismo

El antecedente registrado en el Parque Olímpico de la provincia de Buenos Aires adquirió así una dimensión especial al observarse en relación con lo ocurrido posteriormente en Santa Fe.

En el Panamericano de Patín Artístico, Facundo Nieva Biza había conseguido superar a Brayan Carreño y quedarse con el primer puesto en Free Dance. En los Juegos Suramericanos, el colombiano obtuvo el oro y el catamarqueño alcanzó la plata en Solo Dance Masculino.

La secuencia muestra la continuidad de un enfrentamiento deportivo entre dos exponentes de enorme nivel dentro de la especialidad y, al mismo tiempo, permite dimensionar el escenario competitivo en el que el patinador catamarqueño viene desarrollando sus actuaciones.

El antecedente bonaerense había establecido un dato directo que anticipaba su protagonismo en la actual cita de los Juegos Suramericanos. Su actuación en Santa Fe terminó confirmando nuevamente su presencia entre los principales exponentes de la competencia continental.