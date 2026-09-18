Los Juegos Evita 2026 avanzan con nuevas definiciones en las Finales Provinciales

Continúa el desarrollo de las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026, correspondientes a las disciplinas de Juveniles convencionales, bajo la organización de la Dirección Provincial de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

La programación reúne a representantes de distintas localidades y permite avanzar con las instancias definitorias de las disciplinas que forman parte de esta etapa provincial. Durante las últimas jornadas se disputaron competencias en diferentes escenarios deportivos, donde quedaron definidos los equipos y representantes que alcanzaron la consagración.

Entre las disciplinas que ya tuvieron sus definiciones se encuentran Gimnasia Rítmica, Vóley Femenino, Futsal Femenino y Bádminton, con representantes de Valle Viejo, Capital, Belén y Tinogasta como protagonistas de las distintas competencias.

Valle Viejo se consagró en Gimnasia Rítmica

En el Club San Martín se llevó adelante la definición de Gimnasia Rítmica, instancia en la que Valle Viejo logró la consagración.

El equipo que representó a Valle Viejo estuvo integrado por Martina Romero, Costa, Luciana Camaño Loretto, Candelaria Palanca Bertuzzi, Julieta Andrada Jaime y Rebeca Salcedo García.

De esta manera, la disciplina tuvo su instancia definitoria dentro del cronograma de las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026, con el conjunto de Valle Viejo como vencedor.

Capital se impuso en Vóley Femenino

El Vóley Femenino también tuvo su encuentro consagratorio. La competencia se desarrolló en el Polideportivo Libertador II del Barrio Mil Viviendas y terminó con la victoria de Capital sobre Belén.

El partido definió al representante que alcanzó la consagración provincial en esta disciplina, dentro de la programación correspondiente a los Juveniles convencionales.

La jornada formó parte del desarrollo de las Finales Provinciales que se vienen disputando en diferentes espacios deportivos, con la participación de representantes de distintas localidades.

Valle Viejo ganó la final de Futsal Femenino

Por su parte, el Futsal Femenino tuvo su duelo final en la cancha principal del Polideportivo Fray Mamerto Esquiú. En esa instancia, Valle Viejo fue el vencedor, al imponerse ante Tinogasta en el encuentro decisivo.

La definición permitió completar otra de las competencias previstas dentro de las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026, sumando una nueva consagración a la jornada deportiva.

Bádminton tuvo sus campeones en el Polideportivo Norte

El Polideportivo Norte fue escenario de la jornada de competencia de Bádminton, disciplina que también definió a sus representantes consagrados en las diferentes modalidades.

En Single Femenino, la representante de Capital que obtuvo la consagración fue Bianca Luz Núñez. En Single Masculino, el título quedó en manos de Franco Barrionuevo, también representante de Capital. La modalidad de Doble Mixto tuvo como campeones a Mía Cabrera y Lorenzo Villagra, representantes de Capital.

Los resultados de Bádminton quedaron definidos de la siguiente manera:

Single Femenino: Bianca Luz Núñez, Capital.

Bianca Luz Núñez, Capital. Single Masculino: Franco Barrionuevo, Capital.

Franco Barrionuevo, Capital. Doble Mixto: Mía Cabrera y Lorenzo Villagra, Capital.

De esta manera, la representación de Capital logró las consagraciones correspondientes a las tres modalidades de Bádminton que tuvieron su jornada de competencia en el Polideportivo Norte.

La agenda continúa este sábado

Las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026 tendrán continuidad este sábado con una nueva disciplina. La programación contempla la competencia de Natación, que se desarrollará en la Pileta del Club Tiro Federal. La actividad comenzará a las 9 horas, dando continuidad al calendario de las Finales Provinciales organizadas por la Dirección Provincial de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Así, mientras algunas disciplinas ya completaron sus instancias definitorias y cuentan con sus representantes consagrados, la competencia provincial continúa con nuevas jornadas previstas dentro del programa de los Juegos Evita 2026.

Las últimas definiciones dejaron como protagonistas a Valle Viejo en Gimnasia Rítmica y Futsal Femenino, a Capital en Vóley Femenino y a los representantes capitalinos Bianca Luz Núñez, Franco Barrionuevo, Mía Cabrera y Lorenzo Villagra en Bádminton. Ahora, la atención estará puesta en la jornada de Natación prevista para este sábado desde las 9 en la Pileta del Club Tiro Federal.