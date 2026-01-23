Racing inicia el Torneo Apertura ante Gimnasia con la mira puesta en la revancha

Racing Club pondrá primera en el Torneo Apertura 2026 este sábado, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con el objetivo de comenzar el nuevo certamen con una victoria y dejar atrás la frustración que dejó el desenlace del Torneo Clausura 2025. El encuentro, correspondiente a la primera fecha, se disputará desde las 19:30 en "El Bosque", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y será televisado por TNT Sports Premium.

El árbitro designado para el partido será Leandro Rey Hilfer, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR, en un cruce que promete intensidad y que marcará el inicio del recorrido de ambos equipos en un torneo que se perfila exigente desde el arranque.

La "Academia" llega a este debut con sensaciones encontradas. Por un lado, el deseo intacto de ser protagonista y pelear por el título; por otro, la herida aún fresca que dejó la final del Torneo Clausura 2025, donde Racing estuvo a minutos de consagrarse campeón, pero sufrió el empate de Estudiantes de La Plata a los 93 minutos y terminó cayendo en la definición por penales. Aquella derrota significó un golpe duro, aunque también reforzó la convicción del plantel de que el equipo está en condiciones de competir en lo más alto.

Con Gustavo Costas al frente de la dirección técnica, Racing buscará capitalizar la experiencia acumulada y dar un paso adelante en este nuevo semestre. En ese camino, el entrenador apostaría desde el arranque por los dos refuerzos incorporados hasta el momento en el mercado de pases: el mediocampista ofensivo Matko Miljevic y el delantero Valentín Carboni. Ambos futbolistas llegan con la intención de ganar continuidad y rendimiento, en un año clave pensando también en sus aspiraciones internacionales, ya que apuntan a ser considerados por las selecciones de Estados Unidos y Argentina, respectivamente, de cara al Mundial 2026.

Además del desafío en el plano local, Racing afrontará un 2026 cargado de competencia, ya que también participará de la Copa Sudamericana. El recuerdo reciente es más que alentador: en 2024, el club logró conquistar ese certamen y cortar una sequía de 36 años sin títulos internacionales, un hito que reforzó su perfil competitivo en el ámbito continental y elevó las expectativas de sus hinchas.

Enfrente estará Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de ser uno de los equipos más destacados del Torneo Clausura pasado. El conjunto platense alcanzó las semifinales y quedó eliminado frente a su clásico rival, Estudiantes, en una serie muy disputada. Más allá de esa eliminación, el equipo dejó una imagen positiva y consolidó una identidad que ilusiona a sus seguidores.

Bajo la conducción de Fernando Zaniratto, el "Lobo" buscará ratificar ese buen momento y dar pelea también en el Torneo Apertura. Con un plantel equilibrado y la fortaleza que suele mostrar en condición de local, Gimnasia intentará hacerse fuerte en su estadio y comenzar el campeonato sumando ante un rival de peso como Racing.

El cruce entre Gimnasia y Racing aparece, así, como uno de los atractivos de la primera fecha: dos equipos con aspiraciones, antecedentes recientes de protagonismo y la necesidad de arrancar el torneo con una señal positiva. Para la "Academia", será una prueba inicial clave para empezar a construir la revancha deportiva; para el "Lobo", una oportunidad de confirmar que está listo para volver a ser protagonista.

Posibles formaciones y detalles del partido

Torneo Apertura - Fecha 1

Partido: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Racing

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Hora: 19:30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Adrián Franklin

Gimnasia y Esgrima (LP):

Nelsón Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.

Racing:

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara.

DT: Gustavo Costas.