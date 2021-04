Racing ya está en Uruguay y entre los concentrados aparece Moreno

El plantel de Racing Club de Avellaneda arribó en horas de la tarde noche a Montevideo, Uruguay, para concentrar de cara al partido ante Rentistas de aquel país por el inicio del Grupo E de la Copa Conmebol Libertadores. En la lista de concentrados está el catamarqueño Aníbal Ismael Moreno.

El catamarqueño que usará la camiseta número 29 en esta copa en un principio ocuparía un lugar en el banco de suplentes. El entrenador Juan Antonio Pizzi tienen en mente un once inicial y no aparece el catamarqueño donde el once sería con: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Joaquín Novillo, Eugenio Mena; Tomás Chancalay, Kévin Gutiérrez, Leonel Miranda, Matías Rojas; Enzo Copetti. El sistema táctico que tiene en mente es el de 5-4-1.

El plantel se alojó en el Hotel Hilton Garden de la capital uruguaya. Al día siguiente, los jugadores llevarán a cabo un trabajo de activación muscular y, entrada la noche, saltarán al campo de juego del Estadio Centenario para hacer su estreno copero. En la madrugada del jueves regresará al país.

La victoria es algo que necesita Racing y Pizzi ya que con la derrota ante Arsenal se encendieron las alarmas. En lo que respecta a Moreno, viene arrancando desde el banco en los últimos partidos y jugando unos minutos. Por eso, buscará tener su debut en Copa Libertadores y conseguir la regularidad que necesita.