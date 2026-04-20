Red Star se impuso en el clásico catamarqueño y fortaleció su posición en la Liga Federal

En el marco de la 7ma fecha de la Liga Federal de Básquetbol, Región NOA, Red Star consiguió una victoria de peso al superar a Montmartre por 66 a 59 en un enfrentamiento entre equipos catamarqueños que tenía valor estratégico para ambos conjuntos.

El partido, disputado en el estadio Antonio Ricardo Bollea, se presentó como un punto de inflexión en la mitad de la fase regular. Tanto Red Star como Montmartre llegaban con la necesidad de sumar para acomodarse en la tabla, en un torneo que exige regularidad y resultados en cada jornada.

El triunfo dejó a Red Star en la cuarta posición de la zona, con un registro de tres victorias y tres derrotas, mientras que Montmartre quedó con un balance de un triunfo y siete caídas, lo que complica su panorama en la competencia.

Un inicio favorable para la visita

El desarrollo del encuentro mostró un arranque favorable para Montmartre, que logró imponer condiciones en los primeros dos cuartos. El equipo visitante encontró en Pablo del Valle Comelli a su principal vía de gol, alcanzando 16 puntos con una alta efectividad:

5 de 6 en dobles

3 de 5 en libres

Durante ese tramo, Red Star evidenció dificultades defensivas que fueron aprovechadas por el rival. El primer cuarto se cerró con ventaja para Montmartre por 19 a 13, reflejando el dominio inicial del conjunto visitante.

En el segundo parcial, comenzaron a aparecer señales de reacción en el equipo local, especialmente a través de Juan Herrera, quien terminaría siendo el goleador del partido con 18 puntos. Sin embargo, las 15 pérdidas de balón acumuladas a lo largo del juego, producto en parte de la falta de un base natural en cancha, afectaron el rendimiento del equipo.

Pese a los intentos de recuperación, Montmartre logró sostener la ventaja y se fue al descanso largo arriba por 31 a 28.

El quiebre en el tercer cuarto

El desarrollo del partido cambió de manera significativa en el tercer cuarto. Red Star ajustó su esquema defensivo y logró neutralizar el ataque rival, marcando un punto de inflexión en el juego.

En este tramo se destacó la actuación del juvenil de 21 años, Alan Senteno, quien tuvo un impacto determinante tanto en defensa como en ataque. Senteno no solo logró imponerse en el duelo ante el pivot Nelson Peralta, sino que además protagonizó una acción clave al robar una pelota desde el piso, lo que encendió al público presente.

Su aporte de 6 puntos en este segmento, sumado a la intensidad colectiva del equipo, permitió que Red Star limitara a Montmartre a apenas 8 puntos en 10 minutos. El resultado de ese parcial fue contundente: el local pasó al frente y cerró el tercer cuarto con una ventaja de 50 a 39.

Un cierre cargado de tensión

El último cuarto estuvo marcado por la intensidad y los cambios en el marcador. Montmartre reaccionó a partir de la aparición de Julio Carrizo, quien protagonizó un tramo destacado al convertir 14 puntos consecutivos, incluyendo tres triples.

Esa ráfaga ofensiva permitió que el visitante diera vuelta el resultado y se colocara al frente por 54 a 50, cuando restaban poco más de seis minutos para el final.

Sin embargo, en el tramo decisivo emergió la experiencia de Red Star. Gabriel Sosa fue clave en la lucha por los rebotes, alcanzando un total de 10 capturas, varias de ellas en momentos determinantes.

A su vez, Mateo Codigoni aportó en el cierre con un doble utilizando el tablero y dos tiros libres que terminaron de inclinar el resultado. Con estas acciones, el equipo local logró recuperar la ventaja y sellar el triunfo por 66 a 59.

Balance estadístico y protagonistas

El partido dejó actuaciones individuales destacadas que marcaron el desarrollo del juego:

Juan Herrera (Red Star): 18 puntos, con 4 de 8 en dobles, 1 de 3 en triples y 7 de 8 en libres

18 puntos, con 4 de 8 en dobles, 1 de 3 en triples y 7 de 8 en libres Pablo del Valle Comelli (Montmartre): 16 puntos, con alta efectividad en lanzamientos

16 puntos, con alta efectividad en lanzamientos Julio Carrizo (Montmartre): 14 puntos consecutivos en el último cuarto

14 puntos consecutivos en el último cuarto Gabriel Sosa (Red Star): 10 rebotes clave

10 rebotes clave Alan Senteno (Red Star): 6 puntos y aporte decisivo en defensa

Lo que viene para ambos equipos

Tras este resultado, Red Star afrontará su próximo compromiso frente a Mitre en Tucumán el miércoles, en busca de consolidar su posición en la tabla.

Por su parte, Montmartre tendrá la oportunidad de recuperarse cuando reciba también a Mitre, en un partido programado para el lunes, donde buscará revertir su presente en la competencia.

El 3x3 también tuvo acción

En el entretiempo del encuentro principal se disputó el tradicional partido de 3x3, donde Montmartre logró imponerse por 9 a 6, sumando un dato adicional a una jornada cargada de actividad en el básquet catamarqueño.

El triunfo de Red Star en el partido principal no solo le permite escalar en la tabla, sino que también refuerza su confianza en un momento clave de la temporada, en una liga donde cada resultado comienza a definir el rumbo de los equipos en la Región NOA.