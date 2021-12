Riquelme hizo una arenga para socios y un hincha lo descolocó con un grito: ¡La Libertadores!

Con la presencia de Juan Román Riquelme en el escenario, los socios y socias de Boca cerraron el año con un brindis en el gimnasio Quinquela junto a las autoridades del club.

Allí el exfutbolista y actual vicepresidente, les dirigió unas palabras de agradecimiento por el trabajo de 2021 a la vez que anticipó un gran 2022 cuando entre medio del reconocimiento, un socio alzó su voz para reclamarle la Copa Libertadores.

El discurso de Juan Román Riquelme para los socios de Boca

“Bueno, primero buenas noches, muchísimas gracias por estar acá, es maravilloso ser hincha de nuestro club”, inició Román su mensaje tras una presentación en la que los hinchas vitorearon su apellido a viva voz.

“Ustedes son increíblemente hermosos. Yo les agradezco que quieran tanto a nuestro escudo, a nuestra camiseta. Y les estoy eternamente agradecido porque hace dos años me hicieron volver al club. Ustedes fueron los culpables de eso y no me lo voy a olvidar nunca”, prosiguió.

Riquelme, vestido con una remera negra y un jean, anticipó un futuro promisorio para el club: “Sólo me queda desearles que terminen el año de la mejor manera, que disfruten con la familia, que soñemos que el año que viene será mucho mejor que el que está terminando. Y no tengan dudas que estos dos años que vienen van a ser muy lindos, vamos a trabajar muchísimo, al club se lo vamos a cuidar mucho y bueno, muchísimas gracias, de verdad”.

Fue en ese tramo de su discurso cuando una persona que estaba en el grupo de socios que acompañaban a Román en el gimnasio, grito: “La Libertadores!”, momento que dio paso al silencio del vice que luego fue salvado una vez más por el clásico “Riqueeeeelme, Riqueeeeeelme”, que entonaban los demás socios.

El tema no pasó a mayores y Riquelme cerró su discurso de la siguiente manera: “Yo... Yo no tengo más que repetirles todo el tiempo que ustedes están locos, yo no merezco tanto cariño. De verdad muchísimas gracias, ahora me toca estar otra vez en el club porque ustedes quisieron, espero que nos apoyen durante muchísimos años porque yo quiero estar hasta el último día de mi vida en este club porque lo amo”.