Riquelme, sobre la salida de Barco de Boca: Lo que hizo el chico está mal

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, le atribuyó al futbolista Valentín Barco la absoluta responsabilidad de su desvinculación del club y cuestionó su decisión de ejecutar la cláusula de salida de su contrato para firmar con el Brighton de Inglaterra al considerar que eso "estuvo muy mal".



"Lo que hizo el chico (Barco) estuvo muy mal, eso no se hace", disparó el máximo dirigente "xeneize" en una entrevista con el canal ESPN, en la que excusó al representante del jugador (Adrián Rouco) y la institución británica.

Riquelme recordó: "A mí me toco ser futbolista. No sé si me fue mejor o peor que Barco, pero sí que me vinieron a buscar un montón de veces cuando tenía 18 años y siempre dije que no". "LA DECISIÓN ES DEL JUGADOR Y PARA MI ESTÁ MUY MAL. ES ASÍ, NO LE DOY OTRA VUELTA"



"Por eso, la decisión siempre es del jugador y después está el representante y la familia", diferenció.



Riquelme redundó insistentemente en la misma idea: "Lo que hizo estuvo muy mal, para mí. Cuando presentás un papel para rescindir, es una decisión tuya, es así, no hay que darle vuelta. Eso no se hace y tampoco está bien lo que hizo el otro club".

Barco, de 19 años, pagó la cláusula de salida de su contrato (10 millones de dólares) para romper su vínculo en Boca y emigrar al Brighton, que lo contrató hasta junio de 2018 y lo espera una vez finalizada su participación en el Preolímpico de Venezuela. "LO QUE HIZO BRIGHTON ESTÁ MUY MAL, ESO NO SE HACE"



"Nosotros le ofrecimos renovar por cuatro años y el representante dijo que no, quería sólo un año. Le deseo mucha suerte, que tenga una excelente carrera. ¿Si hablé con él? Es un tema mío", aclaró.

Riquelme se incomodó cuando fue consultado por las declaraciones de Barco, quien afirmó que la dirigencia de Boca no le atendía el teléfono en medio de las negociaciones por la renovación del vínculo que finalizaba el 31 de diciembre y acotó: "Cada uno busca su excusa".



"No hubo ningún conflicto, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. El chico de Vélez (Santiago Castro) también se fue por la cláusula, pasó lo mismo y el representante ¿Quién es? Es el mismo (Rouco)", ejemplificó.