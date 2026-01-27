River anunció la ampliación del Monumental

El Club Atlético River Plate oficializó este martes un proyecto que transformará su casa definitiva. A través de un video en redes sociales, el presidente Stefano Di Carlo anunció la ampliación y el techado del Estadio Monumental, calificándolo como un "día histórico". Esta obra elevará la capacidad a 101.000 espectadores, convirtiéndolo en el segundo estadio más grande del mundo para un club de fútbol.

Di Carlo inscribió este avance dentro de una línea de continuidad institucional, destacando la labor de sus predecesores, Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito. El proyecto será ejecutado por una empresa de renombre global con experiencia en recintos icónicos como el Maracaná y el Santiago Bernabéu, garantizando estándares de calidad internacional.

La pieza central de la modernización será el techado integral, que protegerá a los asistentes de las inclemencias climáticas y mejorará la acústica, posicionando al Monumental como un centro de eventos de vanguardia para el siglo XXI.

Plazos y localía asegurada

Las tareas de construcción comenzarán formalmente en abril y tendrán un plazo de ejecución de tres años. Un dato fundamental para el socio es que River seguirá siendo local en el Monumental durante todo el proceso, asegurando que el equipo mantenga su localía mientras el estadio atraviesa su metamorfosis más profunda.

Con esta inversión, el club redefine el concepto de infraestructura deportiva en la región, asegurando un recinto moderno y masivo para las próximas décadas.