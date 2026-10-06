River aprovechó el parate de la fecha FIFA y recuperó piezas clave antes de la vuelta al torneo

El largo parate provocado por la fecha FIFA pudo significar para River una pérdida de ritmo futbolístico, pero el descanso también le ofreció al equipo dirigido por Leonardo Ponzio una posibilidad que terminó siendo determinante: recuperar futbolistas que se encontraban lesionados. En ese proceso, el entrenador recibió buenas noticias durante las últimas prácticas, con el regreso de Tobías Andrada y Aníbal Moreno a la dinámica del grupo, mientras Thiago Almada transita la recta final de la recuperación de su desgarro.

El Millonario volverá a competir oficialmente el próximo miércoles, cuando visite a Sarmiento en Junín, y luego tendrá otro compromiso el sábado a las 21.30 en el Monumental frente a Estudiantes de Río Cuarto. En ese escenario, Ponzio comienza a recuperar alternativas para afrontar la continuidad del torneo.

Andrada recibió el alta y vuelve a estar disponible

La principal novedad de la práctica de este lunes fue la confirmación del alta médica de Tobías Andrada, quien se recuperó completamente de una contractura en el cuádriceps derecho. La lesión le había demandado algo más de tiempo del previsto inicialmente y terminó dejándolo fuera de la convocatoria de la Selección Argentina, después de que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidiera desafectarlo la semana pasada.

La evolución del futbolista de 19 años, sin embargo, había comenzado a mostrar señales positivas. Después de abandonar la concentración de la Selección, Andrada continuó trabajando con el objetivo de regresar cuanto antes. El viernes ya había podido realizar una parte del entrenamiento a la par de sus compañeros y, posteriormente, participó del ensayo informal de fútbol del sábado frente a Atlético Escobar, equipo del Federal A.

Luego del domingo libre, el jugador cumplió con las proyecciones previstas y recibió finalmente el alta médica. De esta manera, quedó nuevamente a disposición de Ponzio para el encuentro del sábado a las 21.30 ante Estudiantes de Río Cuarto.

Para Andrada, la lesión también significó un golpe desde el punto de vista personal. El futbolista se había perdido su primera citación a la Selección Argentina y los últimos entrenamientos de Lionel Messi en el predio de la AFA. Sin embargo, lejos de detener su trabajo, mantuvo el esfuerzo para quedar disponible lo antes posible, con la expectativa de que una nueva oportunidad con el seleccionado pueda llegar en la próxima fecha FIFA.

Una pieza que se volvió clave para Ponzio

El regreso de Andrada representa una noticia especialmente importante para Ponzio por el lugar que el joven futbolista logró ocupar dentro del equipo desde su llegada en el último mercado.

Su rápida adaptación sorprendió incluso por la velocidad con la que pasó a convertirse en una pieza clave del once inicial, aunque sus condiciones técnicas ya eran reconocidas. Su despliegue le permitió transformarse en un sostén de la mitad de la cancha y, al mismo tiempo, participar activamente en la generación de juego junto a Thiago Almada, Correa y Galván.

En los nueve partidos que lleva disputados con River, Andrada fue siempre titular y acumuló 671 minutos, además de haber convertido un gol frente a Atlético Tucumán.

Su incidencia dentro del funcionamiento explica por qué su recuperación era una de las noticias más esperadas para el cuerpo técnico. Con el alta médica confirmada, Ponzio vuelve a contar con una de las piezas que había adquirido protagonismo durante el tramo anterior del torneo.

Moreno volvió a trabajar con el grupo

La otra noticia positiva de la jornada estuvo protagonizada por Aníbal Moreno, quien también completó la totalidad de los trabajos junto al resto del plantel. El mediocampista continúa dejando atrás la discopatía lumbar que lo mantuvo fuera de los últimos cuatro partidos.

A diferencia de Andrada, Moreno todavía no recibió el alta médica definitiva. Los profesionales que siguen su recuperación deberán determinar cuándo está en condiciones de recibirla, aunque la evolución permite pensar que esa confirmación podría producirse durante los próximos días.

En caso de estar disponible para el sábado, el ex Racing y Palmeiras comenzaría como alternativa, ya que el titular continuará siendo Fausto Vera. Si finalmente no llega al encuentro frente a Estudiantes de Río Cuarto, Moreno tendría como objetivo regresar ante Sarmiento.

Ese partido se disputará el miércoles 14 de este mes a las 19, en Junín, en el estadio Eva Perón, con público de River en las tribunas. Moreno, además, todavía no pudo sumar minutos durante este nuevo ciclo encabezado por Ponzio. Su ausencia en los últimos cuatro encuentros estuvo directamente vinculada con el problema de espalda que atravesó, por lo que su recuperación adquiere una relevancia particular para el entrenador.

Almada atraviesa la última etapa de su recuperación

Mientras Andrada ya está recuperado y Moreno avanza hacia el alta definitiva, Thiago Almada continúa trabajando para completar la rehabilitación de su lesión. Por segundo día consecutivo, el futbolista se trasladó al predio de la AFA para continuar con el proceso de recuperación de un desgarro de grado 1 en el cuádriceps izquierdo, acompañado por el trabajo de la Selección Argentina.

Almada compartió los últimos entrenamientos de Messi con el seleccionado y también estará presente, aunque desde afuera, en la despedida de Leo como campeón del mundo. En esa situación también estarán Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

El objetivo de Almada está puesto en regresar antes del partido frente a Sarmiento o, en su defecto, ante Belgrano en Córdoba. Su evolución será seguida de cerca durante los próximos días, mientras River recupera progresivamente futbolistas que habían quedado al margen.

Los próximos desafíos de River

El calendario inmediato plantea dos compromisos para el equipo de Ponzio, que deberá retomar la competencia oficial después del parate por la fecha FIFA:

Miércoles 14, a las 19: Sarmiento vs. River, en Junín, estadio Eva Perón, con público de River.

Sarmiento vs. River, en Junín, estadio Eva Perón, con público de River. Sábado, a las 21.30: River vs. Estudiantes de Río Cuarto, en el Monumental.

En paralelo, otro futbolista vinculado al plantel y a la Selección también se sumó a los entrenamientos durante el fin de semana. Nicolás Otamendi se incorporó a las prácticas del seleccionado el domingo y tendrá su despedida de la Selección en el amistoso frente a Benín.

Así, el parate que inicialmente podía representar un riesgo por la pérdida de ritmo terminó ofreciéndole a River un margen para recuperar futbolistas. Andrada ya está disponible, Moreno quedó más cerca del alta y Almada encara la etapa final de su rehabilitación, tres situaciones que le permiten a Ponzio mirar la reanudación del torneo con un panorama diferente al que tenía antes de la fecha FIFA.