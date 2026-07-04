Los Pumas cayeron ante Escocia en su debut en el Nations Championship

Los Pumas comenzaron su participación en el Nations Championship con una derrota por 47-38 frente a Selección de rugby de Escocia, en un encuentro disputado este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El conjunto argentino tuvo un buen comienzo y mostró pasajes de alto nivel, pero no logró sostener la intensidad frente a un rival que fue creciendo con el correr de los minutos y terminó imponiéndose con autoridad.

Escocia reaccionó y marcó diferencias

Tras un primer tiempo parejo, Escocia logró dar vuelta el desarrollo del partido y se fue al descanso con ventaja de 19-10.

En el complemento, Los Pumas reaccionaron rápidamente y llegaron a colocarse a solo dos puntos de diferencia, alimentando la ilusión de revertir el resultado.

Sin embargo, el seleccionado escocés respondió con una seguidilla de tries que terminó por inclinar definitivamente el encuentro. Sobre el final, las conquistas de Tomás Rapetti, Lucio Cinti y Agustín Moyano permitieron reducir la diferencia y sellaron el marcador definitivo de 47-38.

Un partido especial para Matías Alemanno

Más allá del resultado, la jornada tuvo un significado especial para Matías Alemanno, quien disputó su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas y se convirtió en el quinto jugador en alcanzar esa marca con el seleccionado nacional.

Además, Faustino Sánchez Valarolo sumó su segundo test match con el combinado argentino.

Por el lado de Escocia, la ausencia por lesión de Finn Russell obligó a modificar la conducción del equipo. Tom Jordan ocupó el puesto de apertura titular, mientras que Gregor Hiddleston integró el banco de suplentes.

Cómo se juega el Nations Championship

El Nations Championship debutó oficialmente en 2026 como una nueva competencia internacional que reúne a doce de las principales selecciones del rugby mundial.

El certamen enfrenta a los equipos del hemisferio norte —Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia— con los del hemisferio sur —Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica—, además de los seleccionados invitados de Fiji y Japón.

Cada equipo disputará seis encuentros, tres como local y tres como visitante, frente a rivales del hemisferio opuesto. El torneo concluirá con una jornada de finales en el Allianz Stadium de Londres, donde los líderes de cada hemisferio definirán el título.

El calendario de Los Pumas

Tras la derrota en el debut, el seleccionado argentino continuará su participación con el siguiente cronograma:

11 de julio: Argentina vs. Selección de rugby de Gales (16:00).

Argentina vs. Selección de rugby de Gales (16:00). 18 de julio: Argentina vs. Selección de rugby de Inglaterra (16:00).

Argentina vs. Selección de rugby de Inglaterra (16:00). Noviembre: Selección de rugby de Irlanda vs. Argentina.

Selección de rugby de Irlanda vs. Argentina. Noviembre: Selección de rugby de Italia vs. Argentina.

Selección de rugby de Italia vs. Argentina. 21 de noviembre: Selección de rugby de Francia vs. Argentina.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.