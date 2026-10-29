Tévez prepara una despedida histórica en la Bombonera: confirmó a Messi y Riquelme

Carlos Tévez comienza a darle forma a uno de los momentos más esperados desde su retiro como futbolista profesional: su partido despedida en la Bombonera. El exdelantero de Boca Juniors confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme estarán presentes en el encuentro previsto para el domingo 20 de diciembre, una jornada que reunirá a figuras con las que compartió distintos momentos de su carrera.

La confirmación llegó durante una entrevista que el "Apache" concedió junto a Rio Ferdinand, su excompañero en el Manchester United. En esa conversación, Tévez reveló de manera directa la participación de dos nombres centrales del fútbol argentino. "Messi va a jugar y Riquelme también", expresó al referirse al homenaje.

Ferdinand, por su parte, también señaló que estará presente en la despedida. Su participación se suma a la expectativa que genera la convocatoria de futbolistas que compartieron equipos, vestuarios y experiencias profesionales con el exdelantero argentino.

Aunque todavía no se difundió una lista oficial completa de invitados confirmados, se estima que el evento podría reunir a destacadas figuras internacionales. La posibilidad de que antiguos compañeros viajen a la Argentina para participar del encuentro alimenta las expectativas en torno a una despedida que Tévez busca realizar a lo grande.

Figuras internacionales que podrían llegar a la Argentina

Entre los nombres que aparecen como posibles participantes se encuentran futbolistas con los que Tévez compartió etapas importantes de su trayectoria en Europa. Uno de ellos es Gianluigi Buffon, arquero con quien coincidió durante su paso por la Juventus. También figura el neerlandés Edwin van der Sar, quien fue arquero del Manchester United.

A esa nómina se sumaría el chileno Arturo Vidal, mientras que también se menciona al francés Patrice Evra, uno de los grandes amigos que Tévez construyó durante su carrera profesional.

La lista de posibles invitados incluye, además, a dos históricos referentes del Manchester United: Wayne Rooney y Paul Scholes, con quienes el argentino compartió equipo durante su experiencia en el club inglés.

Por el momento, estos nombres forman parte de las posibilidades que se manejan alrededor del evento y no de una nómina oficial confirmada. La expectativa está puesta en conocer cuántos de los excompañeros y amigos del "Apache" podrán estar presentes en la Bombonera para acompañarlo en el cierre simbólico de su etapa como futbolista.

Cristiano Ronaldo, el invitado que Tévez quiere tener

Uno de los interrogantes que despierta mayor interés es la eventual presencia de Cristiano Ronaldo. La relación entre el portugués y Tévez siempre fue buena, y ambos mantienen un vínculo de respeto que deja abierta la posibilidad de que el delantero de Portugal viaje por primera vez a la Argentina para participar de la despedida.

Tévez ya se había referido públicamente a esa posibilidad y dejó en claro que quiere contar con el portugués en la Bombonera. Consultado tiempo atrás sobre el tema durante una participación en el streaming Olga, el exfutbolista respondió con humor, pero también con determinación: "A Cristiano lo voy a buscar yo".

La frase reflejó la importancia que le asigna a la eventual presencia de Ronaldo en el homenaje. Sin embargo, hasta el momento, su participación no fue confirmada oficialmente.

La agenda deportiva del portugués podría facilitar su asistencia. Según la información difundida, Cristiano Ronaldo terminaría su participación con Al Nassr el 14 de diciembre, seis días antes del partido despedida. Además, el club saudí volvería a competir oficialmente en febrero de 2027, por la Liga de Campeones asiática.

Ese calendario abre la posibilidad de que el delantero tenga disponibilidad para viajar a Buenos Aires el 20 de diciembre. De todos modos, su presencia dependerá de una confirmación que todavía no se produjo.

Los ídolos de Boca y los compañeros de la Selección argentina

El homenaje también podría reunir a referentes de Boca Juniors que compartieron distintas etapas de la historia del club y que mantienen una relación con el mundo futbolístico del que Tévez formó parte. Entre los posibles invitados aparecen Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Marcelo Delgado y Roberto Abbondanzieri.

La convocatoria, además, podría incluir a excompañeros de Tévez en la Selección argentina, con quienes coincidió durante diferentes etapas de su trayectoria internacional.

Los nombres mencionados son:

Gonzalo Higuaín.

Javier Mascherano.

Gabriel Heinze.

Ángel Di María.

Kily González.

Maximiliano Rodríguez.

Ezequiel Lavezzi.

La eventual presencia de estos futbolistas permitiría reunir en un mismo escenario a figuras vinculadas con distintos momentos de la carrera del exdelantero. Al igual que ocurre con los invitados internacionales, todavía no existe una confirmación oficial sobre la participación de todos ellos.

Entre las posibilidades también aparecen dos personalidades reconocidas por su fanatismo por Boca: Franco Colapinto y Juan Martín del Potro. Ambos podrían compartir la cancha con las estrellas convocadas para el homenaje, en una jornada que combinará la presencia de figuras del fútbol con la de otros referentes identificados con el club.