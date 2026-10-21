River y Ferro igualaron en un amistoso de preparación

River empató 1-1 frente a Ferro Carril Oeste en un nuevo amistoso informal de preparación entre semana, continuando con la metodología de su nuevo técnico, Leonardo Ponzio, para buscar un mejor rendimiento del plantel de cara a la última recta del año.

Los goles del encuentro que se llevó a cabo en el predio de entrenamiento principal del "Millonario", ubicado en Ezeiza, fueron realizados por Sebastián Driussi a favor del equipo de Primera División, mientras que Emanuel Dening convirtió para el "Verdolaga".

El amistoso informal tuvo la duración de una hora, en dos tiempos de 30 minutos, en el cual el equipo que paró el técnico de River, Leonardo Ponzio, fue con Ezequiel Centurión en el arco; como línea defensiva se armó con Giovanni González, Tobiás Ramírez, Lautaro River y Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Lucas Silva y Mauro Arambarri fueron los volantes elegidos; Lautaro Pereyra, como media punta, detrás de la dupla de ataque formada por Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Por su parte, Ferro, que se mantiene en lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional, a un paso de meterse en la primera final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, también disputó el encuentro con amistosos. Los once que paró Juan Sara fueron: Lucas Ruiz en el arco; Fernando Torrent, Matías Zubowicz, Leandro Peña Biafore y Sebastián Corda en la defensa; mientras que en el mediocampo jugaron Laureano Marra, Gino Olguín y Nicolás Gómez; en la línea de ataque formaron Thiago Esidín, Emanuel Dening y Jonathan Menéndez.

Estos amistosos informales son una de las directivas y formas de trabajo de Leonardo Ponzio que implementó desde su llegada al cargo de entrenador de River, en los cuales se busca el rodaje de los futbolistas que no lograron entrar en los encuentros oficiales o los que tuvieron pocos minutos, haciendo que lleguen en igualdad de condiciones que los titulares de cara a la siguiente fecha.

Con este empate, el "Millonario" acumuló cinco encuentros de preparación entre semana; los primeros cuatro fueron victorias contra All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Vélez y Atlético Escobar.

El equipo ubicado en el barrio de Núñez tiene por delante tres partidos fundamentales que definirán cómo culminará el año y qué competencias tendrá en 2027; este próximo fin de semana recibirá a Racing, el domingo en el Monumental; el siguiente duelo será el Superclásico frente a Boca en la Bombonera y cerrará la fase regular del Torneo Clausura ante Aldosivi.