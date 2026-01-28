River le ganó 2-0 a Gimnasia y consiguió su segundo triunfo consecutivo

Luego del positivo debut frente a Barracas Central, River Plate volvió a presentarse en el Torneo Apertura 2026 y logró una sólida victoria ante Gimnasia y Esgrima La Plata. En el marco de la segunda fecha del campeonato, el equipo de Marcelo Gallardo se reencontró con su gente en el estadio Monumental y se impuso por 2 a 0, con un doblete de Juan Fernando Quintero.

El encuentro comenzó con una incidencia favorable para el local. A los 12 minutos del primer tiempo, Manuel Panaro fue expulsado tras una fuerte infracción contra Fausto Vera, dejando a Gimnasia con un jugador menos. Sin embargo, la apertura del marcador recién llegó sobre el final de la etapa inicial, cuando Juanfer Quintero ejecutó un exquisito tiro libre para establecer el 1 a 0.

En el complemento, el mediocampista colombiano volvió a ser determinante y amplió la ventaja con una gran definición de zurda, marcando su segundo gol de la noche. La tranquilidad para River duró poco, ya que minutos después Matías Viña vio la tarjeta roja por doble amonestación.

A pesar de quedar con diez jugadores, el Millonario administró la diferencia sin sobresaltos y selló un triunfo valioso por 2 a 0, en un partido que reafirmó el buen arranque del equipo en el torneo.