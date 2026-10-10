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River le ganó con lo justo a Estudiantes de Río Cuarto y lo mandó al descenso

El Millonario se impuso por 1-0 en el Monumental con gol del Huevo Acuña para arrimarse a la zona de clasificación; el conjunto cordobés jugará el próximo año en la Primera Nacional.

10 Octubre de 2026 23.23

River derrotó, con lo justo, a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0, en el encuentro pactado por la duodécima fecha en la Zona B del Torneo Clausura 2026, resultado que concretó el descenso de los cordobeses a la Primera Nacional.

El gol del tripunfo del "Millonario" en el reencuentro con su hinchada en el Monumental, lo hizo el defensor Marcos Acuña a los 6 minutos del inicio del partido, el cual por falta de eficacia, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio sufrió sobre el final, pero sin perder la ventaja.  

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