Banfield volvió al triunfo y agudizó la crisis de Tigre por el Clausura

Banfield derrotó por 2-1 a Tigre en condición de visitante; con sufrimiento y la suerte de su lado consiguió tres puntos importantes que lo alejan de la zona de descenso en la tabla de promedios y lo acercan a los play-off en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goles del triunfo del "Taladro" en el estadio José Dellagiovanna de la localidad de Victoria los hicieron el delantero Adrián "Rocky" Balboa, a los 6 minutos del inicio del partido, y el mediocampista Tomás Adoryan, a los 36 del mismo tiempo; mientras que Jerónimo Domina concretó el descuento parcial para el "Matador".

El encuentro, que se jugó con público visitante, comenzó con dos llegadas por parte del local, que no se cristalizaron en gol debido a un poco de mala fortuna por parte de los delanteros dirigidos por Dabove.

A los 6 minutos, Adrián "Rocky" Balboa entró al área del local, enganchó ante el defensor Joaquín Laso y remató de zurda abajo del arquero Felipe Zenobio para adelantar al "Taladro" en condición de visitante .

La alegría del equipo dirigido por Pedro Troglio duró tan solo cuatro minutos porque, a los 10, Domina encaró hacia el área, donde se metió luego de realizar una "bicicleta" ante el defensa de Banfield para irse por fuera y rematar cruzado al arco que cuidaba Diego "Ruso" Rodríguez.

A los 36 minutos del primer tiempo, Tomás Adoryan apareció para ampliar la ventaja para el equipo de zona sur, con un nuevo golazo al recortar desde la derecha hacia adentro para rematar a pie abierto y clavar la pelota en el segundo palo de Zenobio.

En el complemento, el equipo de Diego Dabove respondió con fútbol, pero no le alcanzó pese a que tuvo cuatro ocasiones con mucho peligro. En la primera "Nacho" Russo le sirvió la pelota a Jabes Saralegui que como venía, le pegó a pie abierto y por centímetros terminó reventando el travesaño.

La segunda fue un remate lejano y de volea de Russo que pasó muy cerca del ángulo izquierdo del arco de Banfield; mientras que la tercera fue una salvada impresionante del defensor Santiago Daniele.

La última fue con un remate potente de Federico Álvarez desopués de un tiro libre en tres cuartos de cancha que terminó en el palo izquierdo del "Ruso" Rodríguez, que se encontró con la pelota en el rebote.

Sin más y con mucha fortuna, el equipo de Troglio consiguió una importante victoria para seguir sumando los puntos necesarios para alejarse del descenso en la tabla anual y de promedios.

A su vez, quedó con 13 unidades, a cinco de Barracas Central, que suma 8 en la Zona B del Torneo Clausura; por su parte, los de Diego Dabove acumularon cinco derrotas al hilo y un empate en los últimos seis encuentros.

En la próxima fecha, Banfield recibirá a Argentinos Juniors el sábado 17 en el estadio Florencio Sola; por su parte, Tigre tendrá que visitar a Independiente Rivadavia en Mendoza.