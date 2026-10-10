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Tras su despedida de la Selección, Messi brilló en Inter Miami con dos golazos

Luego de la fiesta en el Monumental, el rosarino convirtió un doblete en el 4-0 de Las Garzas por la MLS.

10 Octubre de 2026 23.50

Tras su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi anotó dos tantos en la goleada de Inter Miami, que esta noche vapuleó 4-0, como local a DC United, en un encuentro correspondiente a la vigésimoctava fecha de la MLS, jugado en el Nu Stadium.

El uruguayo Luis Suárez adelantó al equipo de Florida con dos goles, sobre los 3 y los 39 minutos de la primera etapa, mientras que el astro rosarino convirtió y redondeó la goleada al anotar a los 2 y también a los 15  de la parte complementaria.

De esta manera, Inter Miami quedó en la segunda ubicación de la Conferencia Este, por detrás de Nashville, ambos ya clasificados para los play off, en busca del título, cuando restan dos jornadas para finalizar la fase regular,

Messi, ya metido exclusivamente en Inter Miami, tuvo un buen rendimiento, que coronó con dos tantos en el segundo tiempo: primero con un toque certero dentro del área y luego tras una gran definición, al eludir dos rivales. Además, había participado en uno de los goles de Suárez.

Ahora, el gran objetivo del ex capitán de la Selección es pelear por el título de la MLS, en una definición que promete ser apasionante, con cruces entre los equipos de ambas conferencias, hasta llegar a la ansiada final.

Además de Messi, en el equipo dirigido por Cristian 'Kily' González, también jugaron los argentinos Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala, Germán Berterame y Maximiliano Falcón.

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Inter Miami Lionel Messi Selección Argentina

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