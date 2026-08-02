River perdió 1-0 con Rosario Central y los hinchas despidieron al equipo con silbidos

Rosario Central dio el golpe en el estadio Monumental y derrotó 1-0 a River por la tercera fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que tuvo emociones desde el inicio y se definió con un gol en contra de Nicolás Otamendi. El conjunto rosarino resistió en el complemento y sostuvo la ventaja pese a jugar los minutos finales con un hombre menos.

El partido comenzó con un ritmo intenso y llegadas en ambos arcos. River avisó primero con un cabezazo de Otamendi tras un tiro de esquina que pasó muy cerca del palo. Sin embargo, Rosario Central respondió rápidamente y generó varias situaciones de peligro sobre el arco defendido por Santiago Beltrán.

A los 15 minutos, el Canalla llegó a convertir a través de Enzo Copetti, luego de una gran jugada iniciada por Ángel Di María y Jaminton Campaz. No obstante, el tanto fue invalidado por posición adelantada.

La insistencia visitante tuvo recompensa poco después. Copetti volvió a participar de la acción ofensiva al pivotear para Campaz, quien desbordó por la izquierda y envió un centro al área. En su intento por despejar antes de la llegada de Cantizano, Otamendi terminó desviando la pelota hacia su propio arco y marcó el 1-0 para Rosario Central.

En el segundo tiempo, el equipo rosarino modificó su postura y se replegó para defender la ventaja, apostando a los contragolpes. River monopolizó la posesión y generó varias ocasiones, pero se encontró con una sólida actuación del arquero Ledesma. Del otro lado, Santiago Beltrán también respondió con dos intervenciones decisivas para evitar una diferencia mayor.

Sobre el cierre del encuentro, Rosario Central sufrió la expulsión de Coronel, quien recibió la segunda tarjeta amarilla tras una dura infracción cuando la pelota ya había salido del campo de juego. Aun con diez futbolistas, el conjunto rosarino logró sostener el resultado y se llevó una valiosa victoria del Monumental.