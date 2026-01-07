River rechazó una oferta por Martínez Quarta y podría perder a Andino ante el interés europeo

River Plate atraviesa semanas decisivas en el mercado de pases, con movimientos que combinan certezas defensivas y posibles bajas sensibles en su proyecto deportivo. En las últimas horas, el club rechazó una oferta formal del Genoa de Italia por Lucas Martínez Quarta, al tiempo que observa con preocupación el futuro de Santino Andino, una de las apuestas fuertes para reforzar el plantel, pero que podría emigrar a Europa antes de concretar su llegada a Núñez.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el Genoa presentó una propuesta concreta para quedarse con Martínez Quarta en condición de préstamo, una alternativa que fue descartada de plano por la dirigencia millonaria. La decisión responde a una postura firme del entrenador Marcelo Gallardo, quien considera al defensor una pieza clave en la estructura del equipo para la próxima temporada.

Martínez Quarta regresó a River a comienzos de 2025, luego de casi cuatro años y medio en la Serie A, donde defendió los colores de la Fiorentina. Su vuelta al club se concretó a través de una transferencia valuada en siete millones de euros y con un contrato vigente hasta diciembre de 2028, lo que refuerza la intención del club de sostenerlo como uno de los pilares del plantel.

En el esquema que proyecta Gallardo, el "Chino" aparece como titular indiscutido y es pensado para conformar la zaga central junto a Lautaro Rivero. En ese contexto, otros defensores como Paulo Díaz y Sebastián Boselli figuran como futbolistas con chances de salir en este mercado, ya sea por ofertas del exterior o por la necesidad de equilibrar el presupuesto.

Mientras se define el futuro de algunos nombres propios, en River continúa latente la posibilidad de sumar al colombiano Jhohan Romaña, actualmente en San Lorenzo. La eventual llegada del defensor cafetero le permitiría al cuerpo técnico ampliar variantes en la última línea y cubrirse ante eventuales salidas, aunque por el momento no hay avances decisivos en la negociación.

La otra cara del mercado para el club de Núñez es la incertidumbre en torno a Santino Andino. El juvenil, que se destacó en Godoy Cruz y era uno de los objetivos prioritarios de River, podría finalmente no vestir la camiseta millonaria. La institución había avanzado con fuerza en la negociación y presentó una oferta de cinco millones de dólares por el 80% del pase, propuesta que fue aceptada por el club mendocino.

Sin embargo, el panorama cambió en los últimos días luego de que Andino modificara su representación. Su nueva agencia, Roc Nation Sports, tiene como prioridad una transferencia directa al fútbol europeo, lo que enfrió las conversaciones con River y abrió la puerta a otros mercados.

En ese sentido, en las próximas horas podría arribar una propuesta formal desde Grecia, con Panathinaikos como principal interesado. De concretarse esa oferta, River perdería a uno de los jugadores apuntados para reforzar el plantel en este mercado de pases, en una situación que refleja las dificultades crecientes para competir con el atractivo económico y deportivo del fútbol europeo.

Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, River busca sostener una base competitiva y tomar decisiones estratégicas que le permitan pelear en todos los frentes. La continuidad de Martínez Quarta aparece como una señal de estabilidad defensiva, mientras que el caso Andino expone los desafíos del mercado y la necesidad de actuar con rapidez ante un escenario cada vez más dinámico.