River se reconfigura: vendió a Facundo Colidio y Kevin Castaño está cerca de irse

River continúa desarrollando una intensa actividad en el mercado de pases y mantiene un rol central entre los clubes del fútbol argentino por la cantidad de operaciones concretadas y negociaciones en marcha.

En ese contexto, este viernes la institución oficializó una nueva salida importante con la transferencia del delantero Facundo Colidio, quien había sido una de las figuras del plantel, pero que en las últimas semanas había quedado relegado a partir de las nuevas incorporaciones realizadas para reforzar el sector ofensivo.

El atacante, con pasado en Boca y Tigre, fue presentado oficialmente por Vasco da Gama luego de arribar a Río de Janeiro para cumplir con la revisión médica y firmar el contrato que lo vinculará con el club brasileño durante las próximas temporadas.

Su incorporación fue anunciada por la institución carioca una vez concluidos los trámites correspondientes, convirtiéndose así en uno de los movimientos destacados del mercado entre equipos argentinos y brasileños.

Los detalles de la transferencia de Colidio

La operación por Facundo Colidio quedó cerrada mediante la venta del 50 por ciento del pase a cambio de 4,5 millones de dólares.

Además, el acuerdo contempla una cláusula mediante la cual Vasco da Gama tendrá la posibilidad de adquirir el porcentaje restante de la ficha. Según lo establecido durante la negociación, el club brasileño podrá comprar la otra mitad del pase por 5,5 millones de dólares, siempre que se cumplan algunos de los objetivos previstos en el acuerdo entre ambas instituciones.

El delantero firmó un contrato por tres años y existe la posibilidad de que vuelva a enfrentarse rápidamente con su exequipo, ya que podría cruzarse con River en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en caso de concretarse ese enfrentamiento.

Kevin Castaño, con destino al fútbol brasileño

Además de la salida de Colidio, River se encuentra muy cerca de concretar otra operación con destino a Brasil. El mediocampista Kevin Castaño, de 25 años, está a un paso de incorporarse al Atlético Mineiro.

La negociación contempla una cesión por un año, acompañada por una opción de compra que podrá ejecutarse en caso de cumplirse determinados objetivos establecidos entre las partes.

Castaño integraba la lista de futbolistas apartados del plantel dirigido por Eduardo Coudet, situación que derivó en la búsqueda de una alternativa para continuar su carrera y que ahora parece encontrar una resolución con su posible llegada al fútbol brasileño.

Una inversión histórica para reforzar el plantel

Mientras avanza con las salidas de algunos futbolistas, River también protagoniza uno de los mercados de incorporaciones más importantes de su historia. Hasta el momento, la institución de Núñez desembolsó 67 millones de dólares para concretar la llegada de nueve refuerzos, una cifra que representa un récord para el fútbol argentino.

El movimiento más importante aún está en proceso de formalización y corresponde a la incorporación de Thiago Almada. De acuerdo con la información difundida, ya existe un acuerdo verbal para adquirir su pase a cambio de 23 millones de dólares.

De concretarse definitivamente, esa transferencia se convertirá en la compra más alta de la historia del fútbol argentino, superando incluso la operación realizada semanas atrás por Ángel Correa, quien llegó desde Tigre mediante una transferencia valuada en 15 millones de dólares.

Con esa incorporación, River sumaría dos campeones del mundo durante un mismo mercado de pases.

Los refuerzos que ya incorporó River

Dentro de las nueve incorporaciones realizadas por el club, Nicolás Otamendi fue el único futbolista que llegó en condición de libre, luego de finalizar su contrato con Benfica.

El resto de los refuerzos implicó importantes inversiones económicas que reflejan la magnitud del mercado protagonizado por la institución de Núñez.

Las incorporaciones informadas son: