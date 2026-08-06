Claudio Tapia sacude el fútbol: la continuidad de Scaloni, el futuro de Messi y el objetivo 2030

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, reapareció públicamente este jueves en una entrevista concedida a TyC Sports, donde dejó definiciones clave sobre el presente y el futuro institucional y deportivo del balompié nacional. En su análisis sobre el desempeño del combinado nacional en la Copa del Mundo, el dirigente sostuvo que el equipo estuvo a la altura de las expectativas, pese al doloroso traspié en la definición del certamen.

Sensación de cumplir: Se cumplió el objetivo inicial, ya que la dirigencia sabía que el plantel iba a disputar los ocho partidos.

Balance histórico: La selección acumuló cinco finales y cuatro títulos, hitos que llevaron a Tapia a calificarla sin titubeos como "la mejor selección de todos los tiempos".

El impacto del grupo: Tras destacar que el plantel volvió a dejar una marca imborrable en la historia, afirmó que es un grupo excepcional que genera un profundo orgullo colectivo.

La continuidad de Lionel Scaloni y el futuro de Lionel Messi

Ante los interrogantes sobre la dirección técnica del combinado nacional, Claudio Tapia despejó cualquier especulación al ratificar de forma categórica que no maneja alternativas en el banquillo. El máximo mandatro de la AFA dejó en claro que la continuidad del actual cuerpo técnico es una prioridad absoluta y condicionada únicamente al deseo del propio entrenador.

Respaldo total: Ante la consulta sobre un plan alternativo, Tapia sentenció: "Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni".

Negociación abierta: Sobre la renovación, explicó que todos desean su continuidad y que solo resta ponerse de acuerdo mediante un apretón de manos, respetando los tiempos personales del DT.

Definiciones institucionales: En la misma intervención, el presidente abordó el futuro de Lionel Messi y ratificó su firme intención personal de continuar al frente de la organización del fútbol argentino hasta el Mundial 2030, un objetivo para el cual trabaja intensamente.

Memorias de vestuario y la carga emocional frente a Inglaterra

El mandamás del fútbol argentino recordó momentos de extrema tensión vividos durante la cita ecualizable, revelando detalles íntimos de la intimidad del plantel. Al referirse al encuentro frente a Inglaterra, Tapia confesó haber atravesado un nivel de presión superior al de la propia final de Qatar, debido al peso simbólico y emocional que arrastraba dicho compromiso.

El diálogo con el arquero: Recordó una anécdota con Gerónimo Rulli, quien le preguntó de forma directa: "¿Estás cagado?". Tras la victoria, el guardameta se acercó para recordarle su pronóstico optimista.

Partidos con el corazón: Tapia sostuvo que la responsabilidad de no fallarle a los argentinos era inmensa y reconoció que los encuentros ante Cabo Verde, Egipto e Inglaterra se ganaron pura y exclusivamente con el corazón.

El mayor acierto de gestión: Al ser consultado sobre su principal acierto desde que asumió la conducción de la AFA, el dirigente no dudó en señalar: "Haber sabido quién tenía que conducir la selección argentina".

Sospechas, operaciones y el impacto diplomático de Malvinas

Lejos de esquivar los temas espinosos, el presidente de la entidad madre del fútbol nacional denunció un clima hostil y de constante asedio mediático hacia el combinado nacional durante el desarrollo de la competencia internacional. Según su perspectiva, cada presentación del equipo estuvo rodeada de intentos deliberados por desestabilizar el rendimiento deportivo.

"En todos los partidos nuestros, sistemáticamente, había o iba a suceder algo. Tocan las fibras más personales. Se superaron los límites. Cada partido era una operación diferente. Había un intento de desestabilizar algo que es fútbol", denunció Claudio Tapia, al tiempo que subrayó que la selección no pertenece a ningún dirigente, sino que es de todo el pueblo argentino.

El punto más álgido del plano geopolítico estuvo vinculado a las semifinales frente a Inglaterra, un cotejo que —según el dirigente— trascendió largamente lo deportivo al instalar en la agenda diplomática global la soberanía de las Islas Malvinas. Respecto a la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" exhibida por los jugadores, aclaró que la iniciativa partió genuinamente de los hinchas y de los propios futbolistas, detallando que no existieron notas de sanción o llamados de atención formales por parte de la FIFA hasta la llegada de un expediente recibido recientemente.

El debate por los hinchas visitantes y el horizonte del 2030

En el plano de las competencias domésticas, Claudio Tapia abrió un canal de debate sobre una de las restricciones más prolongadas del fútbol local: la ausencia parcial o total de público rival en los estadios. El dirigente propuso otorgar autonomía a las instituciones para resolver esta problemática a corto plazo.

Apertura a los visitantes: El presidente planteó que si los organismos de seguridad permiten el ingreso de parcialidades rivales en la Copa Argentina, se debería replicar la oportunidad en los torneos locales para aquellos clubes que deseen recibir visitantes.

Proyección internacional: Mirando hacia el horizonte organizativo, anticipó que la dirigencia trabaja firmemente para consolidar un hito histórico.

Detalles del próximo Mundial: El objetivo primordial es lograr que el país albergue una fase completa del Mundial 2030, sumado al beneficio potencial de que, si finalmente participan 64 selecciones, las sedes principales compuestas por España, Marruecos y Portugal reciban cuatro partidos adicionales.