Arranca la cuarta fecha del Clausura con dos partidos: mirá toda la agenda

La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes con una programación que incluirá dos partidos y marcará el inicio de una nueva jornada del certamen, que continuará durante el fin de semana y finalizará el martes.

La actividad se abrirá con el duelo entre Rosario Central y Aldosivi de Mar del Plata, mientras que más tarde será el turno de Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro que cerrará la jornada inaugural.

Con diferentes objetivos en la tabla y realidades deportivas distintas, los equipos buscarán sumar puntos importantes en una fecha que también ofrecerá varios cruces destacados en los días siguientes.

Rosario Central recibe a Aldosivi tras una victoria clave

El primer compromiso de la fecha está previsto para las 19:30 en el Estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central será local frente a Aldosivi de Mar del Plata.

El conjunto rosarino llega con un impulso importante luego de conseguir un triunfo por 1-0 frente a River en su visita al estadio Monumental. Ese resultado le permitió acercarse a los puestos de clasificación para los playoffs, por lo que buscará mantener la buena racha y continuar escalando posiciones.

Del otro lado estará Aldosivi, que atraviesa una realidad mucho más compleja. El equipo marplatense apenas consiguió sumar un punto y se encuentra comprometido tanto en la tabla de los promedios como en la tabla anual, situación que convierte cada partido en una oportunidad importante para intentar revertir su presente.

El encuentro abrirá oficialmente la cuarta fecha del campeonato y será el primer examen para dos equipos que afrontan objetivos muy diferentes en la competencia.

Independiente Rivadavia busca sostener su gran presente

La actividad del viernes continuará desde las 21:45 con el enfrentamiento entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que se disputará en el Estadio Bautista Gargantini.

El conjunto mendocino atraviesa, según se indica, el mejor momento de su historia. Además de haber incorporado recientemente al delantero Maximiliano Salas, el equipo ocupa el primer puesto de la tabla anual, lo que alimenta la ilusión de pelear por el título de Campeón de Liga que se entregará al finalizar la temporada.

A ese presente en el torneo local se suma su participación en la Copa Libertadores, donde ya se encuentra clasificado a los octavos de final y tendrá como rival a Fluminense de Brasil.

Enfrente estará Estudiantes de Río Cuarto, que también acumula cuatro puntos, aunque su principal objetivo está centrado en la permanencia. El equipo ocupa el último lugar tanto en la tabla de los promedios como en la tabla anual, por lo que necesita comenzar a sumar para mejorar su situación.

Un fin de semana con partidos destacados

La cuarta fecha continuará el sábado con una programación que reunirá algunos de los encuentros más atractivos del campeonato. Entre ellos sobresalen las presentaciones de River, que visitará a Tigre, y de Boca, que será local frente a Vélez. Además, Independiente recibirá a Platense, mientras que Instituto de Córdoba enfrentará a Gimnasia de Mendoza.

El domingo también ofrecerá un calendario cargado de actividad con la disputa del clásico entre San Lorenzo y Huracán, además de los encuentros entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Barracas Central, Defensa y Justicia frente a Newell's, y Argentinos Juniors contra Racing.

La fecha se completará entre el lunes y el martes con los últimos compromisos programados.

Cronograma completo de la cuarta fecha

Viernes 7 de agosto

Rosario Central - Aldosivi de Mar del Plata: 19:30.

19:30. Independiente Rivadavia de Mendoza - Estudiantes de Río Cuarto: 21:45.

Sábado 8 de agosto

Atlético Tucumán - Sarmiento: 14:45.

14:45. Deportivo Riestra - Estudiantes de La Plata: 14:45.

14:45. Tigre - River: 17:00.

17:00. Boca - Vélez: 19:15.

19:15. Independiente - Platense: 21:30.

21:30. Instituto de Córdoba - Gimnasia de Mendoza: 21:30.

Domingo 9 de agosto

San Lorenzo - Huracán: 15:00.

15:00. Gimnasia y Esgrima La Plata - Barracas Central: 17:45.

17:45. Defensa y Justicia - Newell's: 17:45.

17:45. Argentinos Juniors - Racing: 20:15.

Lunes 10 de agosto

Banfield - Belgrano de Córdoba: 19:00.

19:00. Unión de Santa Fe - Central Córdoba de Santiago del Estero: 21:15.

Martes 11 de agosto