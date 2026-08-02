River no sale de su mal momento y pierde 1-0 con Rosario Central en el Monumental

El River de Eduardo Coudet arrancó muy mal el semestre. El Millonario perdió sus tres primeros compromisos luego del parate por el Mundial y necesita reencontrarse con la victoria cuanto antes. Este domingo, ante su gente, recibirá a Rosario Central con el objetivo de cortar su mala racha.

El CARP llega tras recibir golpazo tras golpazo. Tras quedar afuera de la Copa Argentina (cayó 3-1 ante Aldosivi), se estrenó en el Clausura con una derrota 1-0 ante Barracas en el Monumental y posteriormente volvió a caer por la mínima ante Gimnasia en La Plata.

Ahora tendrá enfrente a un Canalla que también está necesitado, dado que solo sumó un punto (cayó 2-1 ante Belgrano en su debur y viene de igualar 0-0 ante Racing en Rosario) y que también va por su primera victoria en el campeonato.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental y dará comienzo a las 19:15hs. Además, se podrá ver en vivo por las pantallas de ESPN Premium.