River ya conoce su posible rival en la Sudamericana: ¿cuándo se cruza con Boca?

La Copa Sudamericana definió este viernes el cuadro de su fase final y dejó planteado un escenario que rápidamente despertó expectativa en el fútbol argentino: un posible Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en semifinales.

El sorteo realizado este viernes determinó los cruces de playoffs, octavos de final y el recorrido completo hacia la definición del certamen continental. River, que avanzó como ganador de grupo, deberá esperar la resolución de la llave entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela para conocer a su rival en octavos de final.

Boca, en tanto, comenzará su camino desde los playoffs tras haber quedado eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos. El conjunto xeneize enfrentará a O'Higgins de Chile y, si logra avanzar, tendrá como rival en octavos de final a Recoleta de Paraguay. El nuevo cuadro del torneo dejó abierta la posibilidad de un cruce entre los dos clubes más importantes del fútbol argentino en la instancia de semifinales.

El posible rival de River en octavos

River Plate ingresará directamente en los octavos de final por haber finalizado como líder de grupo en la Copa Sudamericana. El equipo deberá esperar el resultado del cruce de playoffs entre Independiente Santa Fe y Caracas para conocer a su próximo adversario.

La llave quedó conformada de la siguiente manera:

Independiente Santa Fe (Colombia) vs. Caracas (Venezuela).

El ganador enfrentará a River Plate en octavos de final.

El cuadro sorteado también proyecta posibles cruces posteriores para el conjunto millonario. En caso de superar los octavos, River podría encontrarse en cuartos de final con equipos como Olimpia, Independiente Medellín o Vasco Da Gama. La expectativa creció especialmente por la posibilidad de que el recorrido del torneo desemboque en un enfrentamiento con Boca Juniors en semifinales, algo que quedó habilitado tras la conformación definitiva de las llaves.

El camino de Boca desde los playoffs

A diferencia de River, Boca deberá disputar una instancia previa para ingresar a octavos de final. El equipo argentino llega a la Sudamericana luego de finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

El primer obstáculo será O'Higgins de Chile. Si consigue avanzar, Boca se cruzará en octavos con Recoleta de Paraguay. El recorrido del conjunto xeneize quedó diagramado de la siguiente manera:

O'Higgins (Chile) vs. Boca Juniors (Argentina).

El ganador enfrentará a Recoleta (Paraguay) en octavos.

En un eventual avance hacia cuartos de final, Boca podría encontrarse con rivales de peso como Bolívar, Gremio o San Pablo.

La conformación del cuadro dejó así a Boca y River en lados compatibles para un posible enfrentamiento en semifinales, escenario que rápidamente se convirtió en uno de los principales focos de atención tras el sorteo.

Los cruces de la fase final de la Sudamericana

El sorteo dejó definidos los siguientes enfrentamientos para la fase final del certamen continental:

Boca Juniors/O'Higgins vs. Recoleta.

Bolívar/Gremio vs. San Pablo.

Independiente Santa Fe/Caracas vs. River Plate.

Independiente Medellín/Vasco Da Gama vs. Olimpia.

Sporting Cristal/Bragantino vs. Atlético Mineiro.

Universidad Central/Santos vs. Macará.

Nacional/Tigre vs. Montevideo City Torque.

Lanús/Cienciano vs. Botafogo.

Además, quedaron confirmados los cruces de playoffs entre los segundos de la Sudamericana y los terceros provenientes de la Copa Libertadores:

Gremio vs. Bolívar.

Bragantino vs. Sporting Cristal.

Vasco Da Gama vs. Independiente Medellín.

O'Higgins vs. Boca Juniors.

Tigre vs. Nacional.

Caracas vs. Independiente Santa Fe.

Cienciano vs. Lanús.

Santos vs. Universidad Central.

El contexto del torneo y las fechas

La Copa Sudamericana comenzará ahora su etapa eliminatoria, donde se definirá el camino hacia la final prevista para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Según el calendario difundido:

Los playoffs se disputarán entre el 21 y el 30 de julio.

Los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto.

Los cuartos de final se desarrollarán en septiembre.

Las semifinales se jugarán en octubre.

La final será el 21 de noviembre.

La expectativa alrededor de un eventual Superclásico continental volvió a instalarse inmediatamente después del sorteo. La posibilidad de un River-Boca en semifinales aparece condicionada al avance de ambos equipos en las distintas instancias previas, aunque el cuadro ya dejó planteado uno de los escenarios más esperados por el fútbol sudamericano.

También se definieron los cruces de la Libertadores

La jornada en la sede de Conmebol también dejó definidos los cruces de la Copa Libertadores. Los enfrentamientos anunciados fueron:

Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica de Chile.

Mirassol vs. Liga de Quito.

Fluminense vs. Independiente Rivadavia.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle.

Cruzeiro vs. Flamengo.

Platense vs. Coquimbo Unido.

Palmeiras vs. Cerro Porteño.

Rosario Central vs. Corinthians.

Con los cuadros ya definidos, tanto la Copa Sudamericana como la Copa Libertadores ingresan en su etapa decisiva, con equipos argentinos posicionados en distintas llaves y con la posibilidad latente de un nuevo Superclásico internacional en el horizonte continental.