Rodrigo Battaglia se ha convertido en una pieza clave del fútbol argentino, especialmente desde su regreso a Boca Juniors. Este pivote de 34 años, nacido en Morón, ha vivido una carrera llena de altibajos, desde sus inicios en Huracán hasta sus aventuras en Europa con Sporting de Lisboa y luego en Brasil con Atlético Mineiro. Su retorno a Argentina en enero de 2025 marcó un nuevo capítulo, donde Battaglia Boca se fusionan en una historia de garra y experiencia. Con un contrato hasta finales de 2027, el mediocampista aporta solidez al equipo xeneize, pero los rumores recientes sobre su estado físico mantienen en vilo a los hinchas.

En su primer año completo con Boca, Rodrigo Battaglia disputó 15 partidos en la Primera División, anotando tres goles y mostrando su capacidad para recuperar balones y distribuir juego. Esta temporada, su rol ha sido vital en el esquema táctico, ayudando a Boca a posicionarse como contendiente en torneos nacionales e internacionales.

La Trayectoria que Forjó a un Guerrero

La carrera de Rodrigo Battaglia comenzó en las inferiores de Huracán, donde debutó en 2010. Rápidamente llamó la atención por su tenacidad en el mediocampo, lo que lo llevó a préstamos en clubes como Chacarita Juniors y Almagro. Su salto a Europa llegó en 2014 con Braga de Portugal, pero fue en Sporting donde explotó, ganando la Taça de Portugal y consolidándose como un pivote confiable. Lesiones recurrentes marcaron esa etapa, aunque su resiliencia lo mantuvo en el radar de grandes equipos. En 2020, pasó a Alavés en España y luego a Mallorca, antes de aterrizar en Atlético Mineiro en 2022. Allí, Battaglia Boca empezaron a sonar como un posible reencuentro, ya que el jugador siempre expresó su deseo de volver a Argentina.

El traspaso a Boca se concretó por alrededor de 1,6 millones de dólares, una inversión que el club vio como estratégica. Bajo la dirección técnica, Rodrigo Battaglia se adaptó rápido, aportando liderazgo en un plantel con figuras como Edinson Cavani y Leandro Paredes. Su estilo de juego, basado en la presión alta y pases precisos, encaja perfecto en el fútbol argentino, donde la intensidad es clave. Sin embargo, no todo ha sido fácil, ya que ha lidiado con molestias físicas que recuerdan sus problemas pasados en el tendón de Aquiles y la espalda.

Rumores Actuales: Lesiones y Ausencias que Preocupan

En las últimas semanas de enero 2026, los rumores sobre Rodrigo Battaglia giran en torno a su salud. Según reportes médicos oficiales de Boca, el jugador sufre una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles derecho, lo que lo dejará fuera de las canchas por entre seis y ocho semanas. Esta lesión se suma a otras en el plantel, como la lumbalgia de Cavani, la sinovitis de Carlos Palacios y la pubalgia de Milton Giménez. Battaglia Boca se ve afectado directamente, ya que el pivote era titular indiscutido en los amistosos de pretemporada y en la preparación para la Copa Libertadores.

Estos problemas físicos no son nuevos para Rodrigo Battaglia. En 2025, se perdió 15 partidos por dolencias en el gemelo, muslo y espalda, aunque cerró el año con cinco goles en 24 apariciones. Fuentes cercanas al club indican que el cuerpo técnico confía en su recuperación rápida, pero hay especulaciones sobre si esto podría abrir la puerta a refuerzos en el mediocampo. Algunos medios brasileños mencionan que Atlético Mineiro aún sigue su evolución, recordando que resignó una deuda para facilitar su salida. En redes sociales, hinchas debaten si esta ausencia impactará el rendimiento de Boca en los primeros compromisos del año, como el amistoso contra Millonarios de Colombia.

Otro rumor fresco es la posible extensión de su contrato. Con 34 años, Rodrigo Battaglia podría optar por un año más en Boca si demuestra su valor post-lesión. Analistas destacan que su experiencia en torneos internacionales, como la Champions League con Sporting, lo hace ideal para guiar a juveniles en el equipo.

Pronóstico para 2026: Retorno Triunfal y Liderazgo en Boca

Mirando hacia el resto de 2026, el pronóstico para Rodrigo Battaglia es optimista, siempre y cuando supere su lesión actual. Se espera que regrese a pleno en marzo o abril, justo para el inicio de la fase de grupos en la Copa Libertadores, donde Boca aspira a llegar lejos. Con 800 mil euros de valor de mercado según Transfermarkt, su contribución podría ser decisiva en un año cargado de competencias: Primera División, Copa Argentina y posiblemente el Mundial de Clubes si clasifican.

Expertos prevén que Rodrigo Battaglia mantenga su rol como pivote titular, complementando a Paredes en el doble cinco. Si evita más lesiones, podría superar los 30 partidos jugados y aumentar su cuenta de goles, aprovechando su buen cabezazo en jugadas a balón parado. Battaglia Boca podrían celebrar títulos, ya que el equipo ha reforzado con jugadores como Ayrton Costa y Alan Velasco. A sus 35 años en julio, el mediocampista podría incluso soñar con un llamado a la selección argentina, aunque sea remoto dada la competencia.