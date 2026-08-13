Rosario Central y Corinthians empataron y la serie se define en Brasil

Rosario Central fue de menos a más en un partido chato y olvidable, en el que igualmente fue superior a su rival, e igualó 0-0 con Corinthians de Brasil como local, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

La jugada más clara de un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito fue de la visita, con un cabezazo del lateral Matheus Bidu que pegó dos veces en el travesaño, a los 42 minutos del primer tiempo.

Además, el conjunto brasileño terminó el partido con un futbolista menos, al ser expulsado el mediocampista Allan Souza cuando iban 35 minutos del segundo tiempo.

La serie será definida en Brasil, en el Neo Química Arena, el próximo jueves a las 21:30 (horario argentino).

El primer acercamiento del partido fue del local, a los 11 minutos, mediante un disparo lejano del volante Jaminton Campaz, que buscaba el segundo palo y fue contenido por el arquero Hugo Souza, a media altura.

En 32 minutos tuvo su primer acercamiento la visita, cuando el extremo Kaio César recibió por derecha, enganchó y buscó el segundo palo, con un tiro que se fue ancho.

Diez minutos más tarde se dio la jugada más clara del primer tiempo, con un tiro libre al segundo palo que permitió el cabezazo del lateral Matheus Bidu, cuyo remate sorprendió al impactar dos veces en el travesaño, antes de irse desviado.

Ya en el complemento, a los tres minutos, una gran pelota levantada al segundo palo por el astro Ángel Di María habilitó el remate de volea de Campaz, que se desvió en un defensor y se fue por encima del travesaño.

A los 17 minutos, el defensor Gastón Ávila recibió el rebote de un centro sobre el segundo palo y quiso sorprender con un remate potente, que Hugo Souza pudo despejar con la mano derecha, luego de una buena reacción ante un tiro que, de todas formas, se iba ancho.

La fórmula habitual del "Canalla" se volvió a repetir a los 25 minutos: Di María enganchó por el costado derecho y empezó a retroceder esperando el incisivo pique de Campaz, que recibió una pelota alta e intentó cabecear al segundo palo, con un tiro que se fue alto por poco.

A los 35 minutos del segundo tiempo, una patada a destiempo del mediocampista Allan Souza le hizo recibir la segunda amarilla, por lo que dejó a su equipo con 10 hombres en los últimos minutos del encuentro.

En el primer minuto de descuento, Matheus Bidu quiso salir del área propia a pura gambeta y le regaló la pelota al delantero Marco Ruben, cuyo rápido derechazo cruzado salió bajo y desviado.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Octavos de final.

Partido de ida.

Rosario Central 0 - 0 Corinthians (Brasil).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alejo Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan Souza, Raniele; Kaio César, Rodrigo Garro, Breno Bidon; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Incidencia en el segundo tiempo: 35m. Allan Souza (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Federico Navarro por Vicente Pizarro (RC), 34m. Elías Verón por Emanuel Coronel (RC) y Tomás Badaloni por Alejo Cantizano (RC); 38m. André Carrillo por Rodrigo Garro (C), 43m. Jesse Lingard por Kaio César (C); Alan Rodríguez por Agustín Sandez (RC) y Marco Ruben por Enzo Copetti (RC); 50m. Andre Ramalho por Breno Bidon (C).